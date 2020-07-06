Українські банки знизили ставки по депозитах: скільки тепер заплатять

Ринки та компанії 14:06, 6.07.2020

В Україні за підсумками двох тижнів знизилися депозитні ставки у більшості великих банків. За вклади в гривні терміном від місяця до трьох платитимуть на 1,23 п.п менше (6,8%), а терміном від трьох до шести місяців – 8,45% (на 1,17 п.п. менше).

Про це йдеться в матеріалі Liga.net. Журналісти вивчили пропозиції великих банків і прийшли до висновку, що депозитні ставки знизилися у більшості банків. Так, середня ставка для термінів від півроку до року знизилася на 1,1 п.п. і становить 8,62% річних. Депозити строком понад рік скинули 0,99 п.п. і пропонують 8,56% річних. Безстрокові заощадження подешевшали на 0,58 п.п. до 5,57% річних. Прибутковість вкладів на період до місяця опустилася на 0,56 п.п. до 8,04% річних.

В Україні знизилися ставки по депозитах

Що стосується доларових заощаджень, то максимально впала середня ставка також на терміни від місяця до трьох (на 0,29 п.п. до 0,54% річних). Вартість вкладів періодом від півроку до року опустилася на 0,27 п.п. до 1,31% річних.

Вклади терміном понад рік подешевшали на 0,19 п.п. і пропонують 1,78% річних. Терміни від трьох місяців до півроку скинули в ставках 0,16 п.п. і надають прибутковість 0,94% річних. Синхронно знизилася середня ставка для безстрокових заощаджень і для термінів менше місяця (на 0,02 п.п. до 0,54% і до 0,58% річних відповідно).

Безстрокові заощадження в євро (0,24%) і вклади терміном менше місяця (0,34%) не зазнали змін. Знизилася прибутковість для термінів від місяця до трьох (на 0,23 п.п. до 0,48% річних).

Вклади періодом від трьох місяців до півроку подешевшали на 0,11 п.п. до 0,64% річних. Терміни від півроку до року скинули 0,20 п.п. і надають прибутковість 0,91% річних. Заощадження на терміни понад рік втратили 0,09 п.п. і пропонують 1,08% річних.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Глава Нацбанку Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятора здійснюється "систематичний політичний тиск".

  • У свою чергу в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".

  • Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови Якова Смолія про відставку вважає емоційною.

  • У МВФ заявили, що незалежність НБУ знаходиться в центрі програми, підтримуваної фондом, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.

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