Українські банки отримали 2,2 млрд під рекордно низьку ставку

У п'ятницю, 12 червня, Національний банк України на тендері надав десяти банкам 2,2 мільярда гривень рефінансування під рекордно низькі 6%.

Гроші передані на термін від одного до п'яти років, повідомляє пресслужба фінансового регулятора.

Крім того, НБУ на аукціоні з рефінансування банків строком до 90 днів задовольнив заявки трьох банків на 445 млн грн під 6% річних.

Нацбанк України

Відзначимо, 8 травня Нацбанк провів дебютний тендер з рефінансування банків на строк від року до п'яти, на якому надав 11 банкам 2,4 млрд грн.

Також НБУ повідомляв, що тендери з рефінансування на строк від одного до п'яти років проводяться кожну другу п'ятницю місяця також із 30 квітня по 30 червня, відповідно, другий аукціон 12 червня був останнім.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нацбанк рекордно знизив облікову ставку до 6% річних. Також повідомлялося, як зниження облікової ставки до 6% вплине на українців.

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