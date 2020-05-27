Українські АЕС знизили виробництво електроенергії до історичного мінімуму

Українські АЕС в середу, 27 травня, знизили виробництво електроенергії до історичного мінімуму – 6630 МВт з 9490 МВт наявних.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків президента "Енергоатому" Петро Котін на своїй сторінці у Facebook. "Сьогодні накладені на нас обмеження у виробленні енергії впали до історичного мінімуму – 6630 МВт з 9490 наявних", – написав Котін.

Водночас він зауважив, що це "навряд чи сприятиме вирішенню фінансових проблем компанії та стабільності енергетичного ринку країни".

Що відбувається з АЕС

Котін зазначив, що на українських АЕС планові ремонти завжди робилися строго за графіком, зазвичай для них не потрібно було ні зупиняти енергоблоки, ні виводити їх у резерв.

Однак 27 травня на АЕС України працює тільки 10 із 15 енергоблоків:

енергоблоки №3,4,5 ЗАЕС і енергоблок №2 ЮУАЕС – у ремонті;

енергоблок №3 РАЕС – виведений у резерв;

енергоблоки №1,2,6 ЗАЕС, енергоблок №1 ЮУАЕС та енергоблоки №1,2 ХАЕС – працюють із балансовими обмеженнями.

"Минулої доби, 26 травня, станціями вироблено 173,86 млн кВт-год електроенергії. Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 55,32 млн кВт-год електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми", – сказано в повідомленні на сайті "Енергоатому".

Як працюють АЕС України energoatom.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2020 року виробництво електроенергії тепловими електростанціями знизилося на 20%, а атомними – на 4,6%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Кабінет міністрів України буде захищати державну компанію "Енергоатом" від банкрутства і контролюватиме, щоб електроенергія атомних станцій не продавати зі збитками для держкомпанії.