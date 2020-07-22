Українська промисловість продовжує падіння, – економіст
Українська промисловість продовжує знижуватися. Про це свідчить показник -5,6% у червні 2020 року до червня 2019, а за перше півріччя падіння вже складає 8,3%.
Причому найбільше у червні воно знизилося у таких областях: Луганській – -52,8, Дніпропетровській – -12,9, Вінницькій – -12,4, Івано-Франківській – -11,4, Черкаській – -11, повідомив у своєму Facebook економіст Володимир Компанієць.
За його даними, найвищі темпи приросту промисловості в травні 2020 року (%) спостерігалися у таких регіонах:
Кіровоградська область – +11,3;
Хмельницька – +10,9;
Сумська – +8,9;
Рівненська – +7,3;
Львівська – +2,1.
Що стосується півріччя, то за січень-травень 2020 року промисловість найбільше впала у таких областях (%):
Чернівецька – -21,7;
Луганська – -19,7;
Закарпатська – -19,2;
Дніпропетровська – -17,6;
Тернопільська – -16,3.
Водночас у зазначений період найбільші темпи приросту промисловості спостерігалися у (%):
Херсонська – +4,9;
Кіровоградська – +3,9;
Львівська – +3,1;
Полтавська – -0,2;
Одеська – -1.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Компанієць повідомив, що за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи. Він відзначив, що наша країна показала найгірший результат за трьома показниками.