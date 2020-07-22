Українська промисловість продовжує падіння, – економіст

Марина Погорілко Ринки та компанії 18:21, 22.07.2020

Українська промисловість продовжує знижуватися. Про це свідчить показник -5,6% у червні 2020 року до червня 2019, а за перше півріччя падіння вже складає 8,3%.

Причому найбільше у червні воно знизилося у таких областях: Луганській – -52,8, Дніпропетровській – -12,9, Вінницькій – -12,4, Івано-Франківській – -11,4, Черкаській – -11, повідомив у своєму Facebook економіст Володимир Компанієць.

Індекси промислової продукції за регіонами.
Facebook Володимира Компанійця

За його даними, найвищі темпи приросту промисловості в травні 2020 року (%) спостерігалися у таких регіонах:

  • Кіровоградська область – +11,3;

  • Хмельницька – +10,9;

  • Сумська – +8,9;

  • Рівненська – +7,3;

  • Львівська – +2,1.

Індекси відповідно до місяців минулого року.
Facebook Володимира Компанійця

Що стосується півріччя, то за січень-травень 2020 року промисловість найбільше впала у таких областях (%):

  • Чернівецька – -21,7;

  • Луганська – -19,7;

  • Закарпатська – -19,2;

  • Дніпропетровська – -17,6;

  • Тернопільська – -16,3.

Водночас у зазначений період найбільші темпи приросту промисловості спостерігалися у (%):

  • Херсонська – +4,9;

  • Кіровоградська – +3,9;

  • Львівська – +3,1;

  • Полтавська – -0,2;

  • Одеська – -1.

Індекси промислової продуції.
Facebook Володимира Компанійця
Промисловість України падає.
Facebook Володимира Компанійця
Промисловість в Україні продовжує падати.
Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Компанієць повідомив, що за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи. Він відзначив, що наша країна показала найгірший результат за трьома показниками.

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