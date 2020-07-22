Українська промисловість продовжує падіння, – економіст

Промисловість в Україні продовжує знижуватися (фото: Слово і Діло).

Українська промисловість продовжує знижуватися. Про це свідчить показник -5,6% у червні 2020 року до червня 2019, а за перше півріччя падіння вже складає 8,3%.

Причому найбільше у червні воно знизилося у таких областях: Луганській – -52,8, Дніпропетровській – -12,9, Вінницькій – -12,4, Івано-Франківській – -11,4, Черкаській – -11, повідомив у своєму Facebook економіст Володимир Компанієць.

Індекси промислової продукції за регіонами. Facebook Володимира Компанійця

За його даними, найвищі темпи приросту промисловості в травні 2020 року (%) спостерігалися у таких регіонах:

Кіровоградська область – +11,3;

Хмельницька – +10,9;

Сумська – +8,9;

Рівненська – +7,3;

Львівська – +2,1.

Індекси відповідно до місяців минулого року. Facebook Володимира Компанійця

Що стосується півріччя, то за січень-травень 2020 року промисловість найбільше впала у таких областях (%):

Чернівецька – -21,7;

Луганська – -19,7;

Закарпатська – -19,2;

Дніпропетровська – -17,6;

Тернопільська – -16,3.

Водночас у зазначений період найбільші темпи приросту промисловості спостерігалися у (%):

Херсонська – +4,9;

Кіровоградська – +3,9;

Львівська – +3,1;

Полтавська – -0,2;

Одеська – -1.

Індекси промислової продуції. Facebook Володимира Компанійця

Промисловість України падає. Facebook Володимира Компанійця

Промисловість в Україні продовжує падати. Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Компанієць повідомив, що за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи. Він відзначив, що наша країна показала найгірший результат за трьома показниками.