Українська "Метінвест" перемогла в закордонних конкурентів на міжнародному конкурсі

Міжнародна гірничо-металургійна група "Метінвест", яка працює в Україні, перемогла в конкурсі Міжнародного інституту з управління ризиками та безпекою праці (IIRSM) в категорії "Програма змін року".

Як передає УНІАН, онлайн-церемонія фіналу конкурсу та оголошення переможців відбулися 8 жовтня. Після результатів у номінації, де лідером стала "Метінвест", керівник департаменту охорони праці компанії Павло Окара висловив подяку всім учасникам конкурсу і фіналістам за високий рівень представлених програм і стандартів промислової безпеки. Також він високо оцінив лідерство й наполегливість у досягненні головної мети – здоров'я і безпеки співробітників на підприємствах.

"Від імені всієї команди "Метінвесту" хочу подякувати всім учасникам конкурсу, всім фіналістам. Велике дякую міжнародному інституту за цю можливість представити і поділитися своїм досвідом й у відповідь дізнатися та отримати новий. Дякую ще раз із України", – сказав Окара.

Нагадаємо, що "Метінвест" увійшов до трійки фіналістів конкурсу Міжнародного інституту з управління ризиками та безпекою праці (IIRSM). Компанія представила дорожню карту з охорони праці та промислової безпеки й перші результати її впровадження у 2019 році. Саме це дало можливість опинитися серед найкращих у категорії "Програма змін року".

"Метінвест" є міжнародною вертикально інтегрованою гірничо-металургійною групою компаній. Вона визнана найбільшим в Україні і одним із найбільших у СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Метінвест" очолила рейтинг 100 найбільших приватних компаній України, складений журналом Forbes Україна. Виручка групи за 2019 рік становить 278 млрд грн, прибуток – 8,8 млрд грн. На її підприємствах працює 66 000 осіб.