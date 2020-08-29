Українська компанія потрапила в скандал через гірчицю з серпом і молотом в ЗСУ. Фото

В їдальні ЗСУ опинилася гірчиця з серпом і молотом.

Українська торгова марка "Помідора" потрапила в скандал після того, як її продукція з серпом і молотом опинилася в одній з їдалень військової частини.

Фотографії гірчиці, на якій зображено знак з серпом і молотом, опублікував на своїй сторінці в Facebook ветеран війни на Донбасі і блогер Олексій Петров (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки).

Скандальна продукція потрапила в їдальню ЗСУ Facebook Ігоря Куришко

"Картина оліей .. Збройні сили України. Гірчиця. Декомунізація", – прокоментував він знімки.

Facebook Олексія Петрова

Серп і молот заклеїли етикеткою. Facebook Ігоря Куришко

В одній з їдалень ЗСУ з'явилася гірчиця з серпом і молотом. Facebook Ігоря Куришко

Це викликало різке обурення серед українців у коментарях, які такі дії компанії провокацією і зажадали реакції від Служби безпеки.

Facebook Ігоря Куришко

Реакція українців на гірчицю з серпом і молотом

Реакція українців на гірчицю з серпом і молотом

Реакція українців на гірчицю з серпом і молотом

Реакція українців на гірчицю з серпом і молотом

Пізніше в компанії пояснили, звідки взялася така упаковка.

"Елемент, який ви бачите на пакувальному матеріалі, є торговий знак для товарів і послуг, який зареєстрований в 2009 році в Державному реєстрі свідоцтв України. Він використовувався раніше, як знак якості товару, який виробляється за вимоги ДСТУ", – підкреслили у "Помідорі" .

Компанія пояснила причину появи такої упаковки

При цьому в компанії пояснили, що закупівля такого пакувального матеріалу проводилася ще до декомунізації в Україні.

"З метою забезпечення якісним і доступним за ціною продуктом населення України, було прийнято рішення про нанесення додаткового стікера з маркуванням на упаковці з готовим продуктом, що в свою чергу допомогло знизити витрати на упаковку і зробити продукт доступним для широких верств населення. Наразі, упаковки з таким знаком не замовляється, ми використовували залишки раніше виготовленого пакувального матеріалу ретельно заклеївши його етикеткою", – сйдеться у відповіді.

Реакція українців на гірчицю з серпом і молотом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в скандал потрапила французька компанія Danone. Вона зняла в Росії рекламний ролик з актором Михайлом Пореченковим, який в 2014 році стріляв по позиціях українських військовослужбовців в Донецькому аеропорту.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!