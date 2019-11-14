Українська економіка рекордно зросла: на скільки збільшився ВВП

Економіка України у III кварталі 2019 року показала один з найвищих в Європі темпів приросту реального ВВП – 4,2%. Однак це означає, що Україні доведеться віддавати більше боргів.

Про це повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. "Реальний ВВП у III кварталі 2019 року порівняно з III кварталом 2018 року виріс на 4,2%, і це є одним із найбільших приростів в Європі", – написав Компанієць.

За його словами, такі успіхи означають, що Україні доведеться платити за міжнародними ВВП-варантами (VRI) – борговими паперами, які інвестори отримують взамін списаної частини боргу. Виплати за такими паперами прив'язані до темпів зростання економіки країни.

"Суми виплати за ними будуть визначатись залежно від динаміки зростання реального ВВП України. При темпах зростання до 3% на рік — виплати нульові, від 3% до 4% — 15% від приросту реального ВВП понад 3%, від 4% зростання — 40% вартості від кожного відсотка зростання. VRI діятиме лише після того, як ВВП України сягне $125,4 млрд. Виплати в період з 2021 по 2025 роки не можуть бути більше, ніж еквівалент 1% ВВП", – пояснив Компанієць.

Він зазначив, що Мінфін ще рік тому писав, що в найближчий період ми не досягнемо номінального ВВП в розмірі $125,4 млрд. "А тут, бац, і сюрприз. Хоча багатьом було зрозуміло, що ще за результатами 2018 року ми подолаємо цю позначку" , – написав Компанієць.

За його словами, якщо буде суттєвий приріст реального ВВП, хоча б як прогнозував прем'єр-міністр Олексій Гончарук, то Україні за результатами тільки цих 5 років доведеться виплатити суму, яка щонайменше втричі перевищуватиме "списану" суму при реструктуризації. "А попереду ще буде кілька десятиліть зобов'язань", – додав економіст.

Володимир Компанієць

ВВП України

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% в наступному році і до 7% – з 2021 року.

Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щорічно збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться в межах 3-4%.

За прогнозом Світового банку, в 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% в рік.

Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз по зростанню ВВП України в 2019-2022 роках.

У разі припинення транзиту російського газу, падіння української економіки за підсумками 2020 року може скласти до 0,7%.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!