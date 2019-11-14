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14 листопада • оновлено в 18:43
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Українська економіка рекордно зросла: на скільки збільшився ВВП

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Економіка України у III кварталі 2019 року показала один з найвищих в Європі темпів приросту реального ВВП – 4,2%. Однак це означає, що Україні доведеться віддавати більше боргів.

Про це повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. "Реальний ВВП у III кварталі 2019 року порівняно з III кварталом 2018 року виріс на 4,2%, і це є одним із найбільших приростів в Європі", – написав Компанієць.

За його словами, такі успіхи означають, що Україні доведеться платити за міжнародними ВВП-варантами (VRI) – борговими паперами, які інвестори отримують взамін списаної частини боргу. Виплати за такими паперами прив'язані до темпів зростання економіки країни.

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"Суми виплати за ними будуть визначатись залежно від динаміки зростання реального ВВП України. При темпах зростання до 3% на рік — виплати нульові, від 3% до 4% — 15% від приросту реального ВВП понад 3%, від 4% зростання — 40% вартості від кожного відсотка зростання. VRI діятиме лише після того, як ВВП України сягне $125,4 млрд. Виплати в період з 2021 по 2025 роки не можуть бути більше, ніж еквівалент 1% ВВП", – пояснив Компанієць.

Він зазначив, що Мінфін ще рік тому писав, що в найближчий період ми не досягнемо номінального ВВП в розмірі $125,4 млрд. "А тут, бац, і сюрприз. Хоча багатьом було зрозуміло, що ще за результатами 2018 року ми подолаємо цю позначку" , – написав Компанієць.

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За його словами, якщо буде суттєвий приріст реального ВВП, хоча б як прогнозував прем'єр-міністр Олексій Гончарук, то Україні за результатами тільки цих 5 років доведеться виплатити суму, яка щонайменше втричі перевищуватиме "списану" суму при реструктуризації. "А попереду ще буде кілька десятиліть зобов'язань", – додав економіст.

Українська економіка рекордно зросла: на скільки збільшився ВВП

Володимир Компанієць

ВВП України

ВВП України

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% в наступному році і до 7% – з 2021 року.

  • Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щорічно збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться в межах 3-4%.

  • За прогнозом Світового банку, в 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% в рік.

  • Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз по зростанню ВВП України в 2019-2022 роках.

  • У разі припинення транзиту російського газу, падіння української економіки за підсумками 2020 року може скласти до 0,7%.

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Тема
Економіка України: прогнози
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
ВВП
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Я гумназиёв не кончал ,поэтому не въехал, бежать за шампанским и икрой, или в хозтовары за табуреткой, верёвкой и мылом? P.S. Хлопкоголовые, будете дерзить, обматерю......
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
СВИДОМЫЕ! Вы уж определитесь!!!!! UA Новости СПЕЦТЕМА: РЕФЕРЕНДУМ ПО РЫНКУ ЗЕМЛИ ВСЕ ТЕМЫ В Украине замедлился рост экономики Корреспондент.biz, Сегодня, 17:27 00ЧИТАТЬ НОВОСТЬ НА УКРАИНСКОМ
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
ВВП украины рекордно вырос. Цены на газ тоже... ))))
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