Українська держава повертається обличчям до міжнародних інвесторів

Міжнародному ритейлеру "Ашан" вдалося повернути вилучену АРМА землю. Правда, поки тільки одну земельну ділянку з трьох, але інвестори налаштовані оптимістично.

Перший крок

Українська Феміда зробила перший крок до відновлення законності і повернення землі, вкраденої рейдерами і агентством АРМА у міжнародного рітейлера "Ашан".

Нагадаємо, що раніше в судовому порядку були безпідставно заарештовані три земельні ділянки під Одесою, де "Ашан" і його партнер – міжнародний девелопер "Сітрас" – планували побудувати сучасний багатофункціональний ТРЦ із супутньою інфраструктурою. Ці ділянки виявилися в розпорядженні агентства АРМА, яке за 5 днів з неймовірною швидкістю продало землю, що має статус речових доказів (!!!) якомусь ТОВ "Пелучо" з сумнівною історією і статутним фондом у 5 тис. грн., причому за ціною в багато разів нижчою за ринкову. Така собі ціна для своїх, оскільки володіє "Пелучо" за дивним збігом обставин ексчиновниця того ж АРМА.

До моменту рейдерського захоплення землі "Ашан" і "Сітрас" інвестували в розвиток проєкту понад 200 млн грн., а загальна вартість проєкту оцінювалася в $50 млн. Цілком зрозуміла готовність інвесторів іти до кінця, задіюючи всі можливі законні методи.

У наступних потім розглядах, які ініціювали "Ашан" і "Сітрас", уже бере участь безліч органів влади. За фактом незаконних рішень і дій із крадіжкою землі "Ашана" в Одесі, в які були втягнуті правоохоронні органи і судді, держреєстратори і АРМА, порушено кілька кримінальних справ. Після об'єднання в одне провадження їх розслідує Національне антикорупційне бюро. Порушення, допущені агентством АРМА під час незаконного продажу землі, підтверджені рішенням Вищого антикорупційного суду, а Міністерство юстиції скасувало незаконно внесені записи в держреєстри. Водночас є і цікаві нюанси: Мін'юст визначив продаж землі "Пелучо" як незаконний, а ДБР завів справу на Мін'юст і так далі. Але нарешті з'явився перший обнадійливий сигнал.

Північний апеляційний господарський суд рішенням від 14.07.2020 р. у справі 910/18647/19 визнав торги АРМА, з яких одна із трьох земельних ділянок пішла в десятки разів дешевше її вартості, а також договір купівлі-продажу ділянки з ТОВ "Пелучо" незаконними і недійсними.

Позитивний сигнал – іще не перемога

Поки виграний лише перший раунд, а на шляху до перемоги правосуддя над корупцією буде ще кілька.

Подальшими маркерами розвитку стануть наступні судові процеси. Адже в "Ашана" і "Сітраса" вкрали три ділянки загальною площею близько 27 га. Друга належить тій же компанії ТОВ "С.П.Т.", а третя – ТОВ "АБС Технолоджи", безпосереднім набувачам землі в інтересах міжнародних інвесторів.

На 21 липня призначено засідання Господарського суду міста Києва за позовом "АБС Технолоджи". У першій інстанції зараз перебуває аналогічний позов компанії ТОВ "С.П.Т." з тією ж вимогою – визначити незаконними і скасувати торги агентства АРМА, визнавши недійсним договір купівлі-продажу з "Пелучо".

З огляду на ідентичність вимог, інвестори мають право розраховувати на повне відновлення справедливості – на те, що і стосовно інших ділянок будуть ухвалені рішення на користь законних власників. У цьому разі держава Україна продемонструє, що сприяє відновленню законності і готова захищати інвесторів – і в цій резонансній справі, і в подальшому.

"Справа про рейдерське захоплення землі в інвесторів в Одесі перебуває на контролі у Кабінету Міністрів, у Міністерства внутрішніх справ. Президент України також про нього знає і підтримує відновлення законних прав інвестора. Антирейдерська комісія Міністерства юстиції скасувала незаконні реєстраційні дії з землею "Ашана", а глава Мін'юсту заявив, що впевнений у позиції і правомірності рішення Міністерства", – розповів Руслан Дубас, юридичний директор компанії "Ашан Рітейл Україна".

Судячи з усього, українська влада усвідомили, що країна зобов'язана демонструвати здатність захищати інвесторів і допомагати їм протистояти рейдерам.

Експерти впевнені, що бізнес повинен об'єднуватися і повідомляти владі інформацію про факти рейдерства, а також пропонувати системні механізми протидії йому. Якщо "Ашан" і "Сітрас", дотримуючись законного шляху вирішення конфлікту, зможуть повернути свою землю, то це зможуть зробити й інші компанії.

Будемо сподіватися, що складна ситуація, в яку потрапили "Ашан" і "Сітрас", матиме справедливий фінал – усі вкрадені земельні ділянки повернуть інвесторам. У цьому разі міжнародне інвестиційне співтовариство отримає сигнал – нова влада підтримує порядний бізнес і рішуче налаштована покласти край рейдерсько-чиновницькому свавіллю в Україні.

ВРІЗИ – ДУМКИ

БІЗНЕС ПРО РЕЙДЕРІВ І ВЛАДУ

Євген Малєєв, адвокат мережевого оператора ТРЦ компанії Arricano, яка зіткнулася з рейдерським захопленням відомого київського ТРК Sky Mall, що їй належить.

Держава в особі чиновників і деяких органів влади бере безпосередню участь у рейдерських захопленнях. Державні реєстратори забезпечують зняття судових арештів вночі; правоохоронні органи – прокуратура і поліція – здійснюють тиск на співробітників і акціонерів компаній та фабрикують кримінальні провадження, пред'являючи співробітникам підозри (своєрідне взяття людей у заручники), є факти зломів електронних скриньок, обшуків, прослуховування телефонів. Необхідно посилити відповідальність реєстраторів за вчинення незаконних реєстраційних дій та забезпечити невідворотність покарання за порушення у сфері державної реєстрації прав на нерухомість і юридичних осіб. Міністерство юстиції України проводить певну роботу в цьому напрямку, зокрема з огляду на сумний досвід нашого кейса, щоб виключити подібне в майбутньому.

ЕКСПЕРТ ПРО АНТИРЕЙДЕРСЬКІ РЕФОРМИ

Ярослав Жаліло, перший заступник директора Національного центру антикризових досліджень

Повинен бути збудований алгоритм послідовного усунення факторів, що сприяють рейдерству, шляхом вдосконалення правової системи. Потрібна судова реформа, оскільки необхідно, щоб правоохоронні органи адекватно працювали. Дуже часто рейдерські схеми реалізуються не на центральному рівні, а на рівні місцевого самоврядування – не існує суворого вертикального контролю за дотриманням законності на місцях. Із цим можна боротися шляхом активізації діяльності облдержадміністрацій щодо захисту прав приватної власності й інвестицій. Можливо, децентралізація сприятиме викоріненню рейдерства, але це не відбудеться одномоментно.

ЕКСПЕРТ ПРО ПОЛІТИЧНУ ВОЛЮ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА ЗАХИСТ ІНВЕСТОРІВ

Тарас Козак, відомий інвестиційний аналітик

Хочу сказати, що у Зеленського є політична воля навести лад. Однак однієї волі недостатньо – потрібні правові механізми. В Україні недоторканність власності повинна бути гарантована. Зараз усе можна забрати на підставі рішення районного суду. Іноземні інвестори перед тим, як вкладати великі гроші, безумовно, вивчають ситуацію, спілкуються з іншими інвесторами, які працювали або працюють в Україні і свідчать про теперішній правовий хаос.