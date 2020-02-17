В Україні змінять ринок комунальних послуг: як це буде

Віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль заявив, що підсумком реформи ЖКГ в Україні має стати відкриття ринку комунальних послуг для приватних інвесторів.

На його думку, у підсумку це повинно призвести до зниження вартості комунальних послуг, передає "Інтерфакс-Україна". Раніше Шмигаль анонсував радикальну реформу в будівельній галузі, запропонувавши скасувати ДАБІ як орган, що породжує корупцію.

Послуги ЖКГ pixabay.com

"У цивілізованому світі комунальний бізнес – один із найстабільніших і прибуткових. Звісно, тут можуть бути зловживання, тому держава повинна взяти на себе регуляторну функцію там, де є монополія. Там, де монополії немає, – це просто бізнес. Тому реформа ЖКГ повинна полягати в тому, що ми маємо відкрити цей ринок для інвестицій і стабільно рухатися в частині зниження вартості послуг", – сказав Шмигаль.

За словами віцепрем'єра, інвестиції – це насамперед оновлення фонду, який зношений і на сьогодні дає від 30% до 40% втрат тепла й води на міських мережах.

"Комунальні послуги в ринковій економіці є товаром, як і будь-який інший товар. Але комунальні послуги в Україні є товаром, який сьогодні вимагає пильної уваги від держави, тому що повноцінний ринок цих послуг у нас ще не сформувався. Тому держава змушена сьогодні втручатися та контролювати, щоб захистити інтереси людей", – заявив Шмигаль, відповідаючи на питання, наскільки доцільне ручне регулювання комунальних тарифів урядом.

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Регулювання тарифів

Водночас він зазначив, що варто розділяти сфери, в які може втручатися держава, щоб регулювати тарифи.

"Якщо ми говоримо про електричну енергію і газ, то за енергоресурси бізнес платить повну ціну, населення – неповну: держава дотує, бо населення не може заплатити повну ціну, і це є державна регуляція. Але стосовно інших житлово-комунальних послуг – тепло, вода, водовідведення, вивезення сміття – це питання місцевого рівня: громад і міст. Держава в ідеалі не мала б взагалі навіть чути про цю проблематику. Треба розділяти державний рівень і комунальний", – підсумував Шмигаль

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