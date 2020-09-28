Україні загрожує катастрофа через бурштин та вирубування лісів, а екологи зайнялися політикою: спливло приголомшливе відео

В Україні через вирубування лісів, забруднення річок і масштабний та хаотичний видобуток бурштину назріває справжня екологічна катастрофа. Екологи та активісти замість того, щоб говорити про реальні проблеми, напередодні виборів традиційно спекулюють проблемами забруднень із боку промисловості, у той час як на інші проблеми просто закривають очі.

Кілька днів тому рейд СБУ в місця видобутку бурштину закінчився справжніми бійками: воєнізовані охоронці копачів не боятися навіть спецпідрозділу. А громадськість, екоактивісти та екологи з мітингами до них не доїжджають – занадто небезпечно.

Про те, що насправді загрожує екологічній катастрофі України й чому про це так мало говорять – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Янтарна катастрофа України

Кілька днів тому на своїй сторінці Facebook журналіст Роман Недзельський опублікував відео, на якому "Альфа" СБУ в Рівненській області проводить рейд у місцях незаконного видобутку бурштину. Там влаштували справжні розбірки, копачі не бояться силовиків і наполегливо живуть за власними законами.

Без сплати податків, стандартів, законних робочих місць. Але економічні втрати навіть не можна порівняти з екологічною катастрофою, яка загрожує країні через незаконний видобуток, розповідають екологи. Масштаби збитку оцінити складно, упевнений еколог Володимир Борейко.

"Вони добувають бурштин за допомогою мотопомп. Вони забирають воду з боліт, річок, озер і по суті ці водойми сохнуть. Невелике болітце, озеро зникає. Крім того, вони під свій бурштин приїжджають рубати ліс, знімають верхній шар і починають виливати, виливати. Ліс знищується, а потім виїжджають на інше місце. Третій момент – якщо вони добувають бурштин десь у полі, то вони, звичайно, знімають ґрунт, землю і залишають пісочні місця. Знищується ще й поля", – розповів OBOZREVATEL еколог.

Вирубування відбувається хаотично, а в місцях, де висушили болота й річки, ще довгі роки будуть гинути флора і фауна. За приблизними оцінками Держагентства, копачі вже знищили понад 6 га лісу. Реальна ж цифра може бути значно більшою.

Мітингувальники і екоактивісти в такі місця не доходять: це може бути просто небезпечно для життя. І самі екологи говорять про проблеми бурштинової мафії менш охоче, ніж про забруднення з боку промислових підприємств. Хоча останні проходять перевірку, повинні відповідати екологічним стандартам, платять податки і дають робочі місця.

Справжні екологічні проблеми і професійний екоактивізм

У звіті Всесвітнього фонду природи (WWF) "Жива планета" йдеться: п'ята частина всіх диких видів тварин і рослин на планеті може зникнути вже в цьому столітті. В Україні проблеми можуть виникнути куди раніше.

Фахівці українського представництва WWF заявляють, що в нашій країні відбувається неконтрольоване відстрілювання тварин браконьєрами (зокрема рисі, бурого ведмедя, лося). Крім того:

до 2050 року кількість пластику в Чорному морі перевищить кількість риби. Про це повідомив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський;

поблизу угорського міста Вашарошнамень, розташованого неподалік від кордону з Україною, почали цілодобово виловлювати тисячі пластикових пляшок, які пливуть по річці Тиса із Закарпаття;

через величезну кількість автомобілів, які не відповідають екологічним стандартам, проблеми євроблях і перенасиченості Києва та інших великих міст автомобілями, повітря щодня забруднюється;

президент Угорщини Янош Адер закликав президента України Володимира Зеленського вирішити проблему забруднення річки Тиси;

у Закарпатті відбувається непідконтрольне й масове вирубування лісів під виглядом "санітарного";

незаконний видобуток бурштину знищує водойми.

Усе це лише невеликий перелік реальних проблем, які можуть привести Україну до екологічної катастрофи і на яку екоактивісти звертають куди менше уваги, ніж на політичні розбірки з великим бізнесом.

Політолог Олександр Палій розповідає OBOZREVATEL: у регіонах, де є мафія, яка займається вирубуванням лісів і видобутком бурштину, екоактивісти протестувати бояться. А ось у великих містах, де на протестах і заявах можна заробити симпатії електорату, активність куди вища.

"Там у регіонах, де мафія, їм, звичайно, протестувати не хочеться. Це все передвиборний піар, спроба зайняти нішу. Справжні екологічні організації працюють завжди, а не активізуються напередодні виборів", – пояснює Палій.