Україні потрібен курс у 27 грн за долар: профспілки пікетували НБУ

В Україні профспілки працівників металургійної сфери вимагають від Нацбанку втрутитися в ситуацію з вартістю долара. Через рекордно дешеву валюту страждають не тільки імпортери, а й уся економіка країни. Підприємства опинилися на межі закриття, а десятки тисяч людей ризикують втратити роботу.

Профспілки працівників найбільших заводів зажадали від регулятора встановити курс у 27 грн/$. Цього можна домогтися в тому випадку, якщо НБУ вийде на валютний ринок і викупить надлишки долара. По-перше, це дозволить накопичити відносно дешеві долари для того, щоб мати запас для виплати зовнішнього боргу. По-друге, через дешевий долар не виконується бюджет України – скоротилися надходження від сплати акцизів, зменшилися платежі експортерів. А підприємства-експортери втрачають мільярди гривень.

В Україні курс долара в середу, 26 листопада, впав на 10 копійок

До акції приєдналися українські "жовті жилети" – представники металургійних підприємств із Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Серед них – Запорізький завод "Феросплав", "Нікопольський завод", "Марганецький ГЗК", "Покровський ГЗК", "Дніпроазот" та інші. Протестувальники стверджують, що сьогодні підприємства, на яких вони працюють, практично на межі зупинки. Скорочено обсяг продукції вдвічі, люди працюють не повний тиждень за частину заробітної плати. Тому вони вийшли під будівлю Нацбанку з вимогою не допустити валютні спекуляції і "здешевлення долара", оскільки продукція їх заводів йде в основному на експорт, передає УНІАН.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

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