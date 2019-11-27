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29 листопада • оновлено в 11:56
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Україні потрібен курс у 27 грн за долар: профспілки пікетували НБУ

7.2т
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В Україні профспілки працівників металургійної сфери вимагають від Нацбанку втрутитися в ситуацію з вартістю долара. Через рекордно дешеву валюту страждають не тільки імпортери, а й уся економіка країни. Підприємства опинилися на межі закриття, а десятки тисяч людей ризикують втратити роботу.

Профспілки працівників найбільших заводів зажадали від регулятора встановити курс у 27 грн/$. Цього можна домогтися в тому випадку, якщо НБУ вийде на валютний ринок і викупить надлишки долара. По-перше, це дозволить накопичити відносно дешеві долари для того, щоб мати запас для виплати зовнішнього боргу. По-друге, через дешевий долар не виконується бюджет України – скоротилися надходження від сплати акцизів, зменшилися платежі експортерів. А підприємства-експортери втрачають мільярди гривень.

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До акції приєдналися українські "жовті жилети" – представники металургійних підприємств із Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Серед них – Запорізький завод "Феросплав", "Нікопольський завод", "Марганецький ГЗК", "Покровський ГЗК", "Дніпроазот" та інші. Протестувальники стверджують, що сьогодні підприємства, на яких вони працюють, практично на межі зупинки. Скорочено обсяг продукції вдвічі, люди працюють не повний тиждень за частину заробітної плати. Тому вони вийшли під будівлю Нацбанку з вимогою не допустити валютні спекуляції і "здешевлення долара", оскільки продукція їх заводів йде в основному на експорт, передає УНІАН.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Эх, вернуть бы допорошенковский, домайдановский 8-мигривневый курс! Или это невозможно? Всё давно украдено?
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
колымыч сганяет профактив на майданы, пусть отрабатывают
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Прочел еще раз - а что доллар разве в 2 раза упал? А продукция - в 2 раза. ХРЕНОВО работаете! Тщательней нужно!
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