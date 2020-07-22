Україні необхідно врегулювати ситуацію зі ставками податку на землю, – адвокат

Ситуацію зі ставками податку на землю в Україні потрібно вирішувати на державному рівні.

Про це в блозі для OBOZREVATEL, написав практикуючий адвокат В'ячеслав Ганган. Він пояснив, що Кабінету Міністрів слід врегулювати питання розробки методології розрахунку процентної ставки, розробити єдиний уніфікований підхід.

Крім того, за його словами, уряд має визначити критерії, від яких будуть відштовхуватися місцеві ради. Наприклад, від площі земельної ділянки, від її розташування – в центрі або на околиці.

"Підприємцю важливо мати можливість заздалегідь розуміти, на яку суму він може розраховувати, а не чекати рішення місцевої ради. Підкреслю, саме місцеві ради вирішують, як будуть платитися податки до місцевих бюджетів. Але ставки податку на землю визначено Податковим Кодексом, тому буде логічно, якщо уряд затвердить методологію розрахунку. Інакше продовжиться те, що ми маємо зараз: судові процеси, неоднакова судова практика і повна анархія в сфері земельних відносин", – написав він.

Експерт пояснив, що підприємці, які беруть землю в оренду у місцевих рад, повинні платити щорічний податок до місцевого бюджету. Ставку податку в кожному конкретному випадку встановлюють місцеві ради, її розмір становить від 3% до 12% від грошово-нормативної оцінки вартості земельної ділянки.

"Встановлюється ця ставка для кожного підприємця індивідуально. Кабінет Міністрів не створив єдиного підходу на нормативному рівні, а місцеві ради цим користуються. Припустимо, мова йде про столичний ринок, і нормативно-грошова оцінка ділянки становить півтора мільйона гривень. Київрада вирішує, за якою ставкою буде платити орендар – 3%, 4%, 5%, або 12%. Розкид від 45 тисяч до 180 тисяч гривень. Критеріїв немає, заздалегідь розрахувати, який розмір земельного податку доведеться платити, неможливо ", – розповів Ганган.

Така ситуація, на думку адвоката, тягне за собою корупційний і економічний ризики.