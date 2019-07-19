Українець обікрав США, ховався від ФБР і побудував підземний штаб в Одесі: як працював "король Даркнета"

Його роками безуспішно шукали ФБР, він "тримав" 40% всього тіньового російськомовного Даркнет і обслуговував хакерів по всьому світу, за упіймання його клієнтів призначали нагороду в мільйони доларів, а про його затримання особисто заявив глава СБУ. Все це про одесита Михайла Титова (Ритікова).

Про те, як українець став одним з найбільш розшукуваних кібепреступніков світу – в матеріалі OBOZREVATEL.

Даркнет, сенатори і ФБР: як шукали "короля Даркнет"

В один прекрасний день пухкий хлопець Міша забрав у мами всі свої фотографії, видалив сторінки з соціальних мереж і поїхав працювати. Мамі сказав, щоб нікому не вірила і що він "ні в чому не винен".

Мама, щоб заспокоїти сусідів, склала історію про невістку-мусульманку і переїзді в далеку арабську країну. Міша трохи попрацював в Москві, а потім повернувся в Одесу. Але вже не в батьківську квартиру – зароблених грошей вистачило б на покупку майже будь-якого одеського будинку.

Михайло Ритіков Думська

Зі своїми друзями Міша вкрав 160 млн кредитних карт клієнтів американських банків, магазинів, фінансових установ і навіть біржі Nasdaq. Сенатори США Марк Кірк і Марк Ворнер після цього назвали Одесу "найбільшим в світі інтернет-ринком вкрадених кредитних карт" і запропонували відправити до України ФБР.

А поки американці 10 років безуспішно шукали українського "короля Даркнета", Ритіков втілював мрії в реальність. Купив собі ділянку землі, влаштував на ньому підземний офіс, а зверху звів будинок для прикриття. Поки вгорі проводили ремонт, під будівлею цілодобово працював найбільший дата-центр. Що цікаво, після натискання прихованої від сторонніх очей кнопки підлогу автоматично "з'їжджав", відкриваючи вхід в прихований офіс. А в ньому – мрія будь-якого хакера. Обладнання на сотні тисяч доларів, на яких зберігається заборонена порнографія, вірусні програми, дані про чужих банківських картах.

Хакери платили Міші за можливість користуватися сервером десятки тисяч доларів на місяць. Одесит практично завоював світовий ринок. Його послугами навіть скористався кіберепреступник №1 Євген Богачов (найбіль розшукуваний хакер в світі, творець вірусу "ZeuS").

Джерела OBOZREVATEL в правоохоронних органах розповідають: сам Тітов (Ритіков) ніколи хакерством не займався – він швидше забезпечував інфраструктуру. "При крадіжці даних банківських карт двоє спільників впроваджувалися в системи, він забезпечував анонімний веб-хостинг", – розповідають поліцейські. Більш того, масштаби "короля Даркнета", на думку наших співрозмовників, можуть бути злегка завищені. А головне його досягнення – звинувачення в США про причетність до великих хакерських атак. Хоча сам Михайло всього лише надавав послуги непробивного, прихованого від правоохоронців хостингу.

Сервери під землею СБУ

У розпорядження OBOZREVATEL також потрапив лист Ритікова адресоване Службі безпеки. Там він скаржиться на тиск з боку одного із співробітників і намагається з'ясувати, прослуховують його телефон і чи проводяться стосовно нього розслідування. У цьому ж листі він вказує, що всіляко допомагає СБУ і навіть надає їм своє обладнання в користування.

"Необхідно відзначити, що я ніколи не відмовлявся допомагати СБУ на тому рівні, на якому я це можу робити і готовий і надалі робити все від мене залежне для зміцнення інформаційної безпеки в нашій країні. Про це свідчать навіть та обставина, що на даний момент СБУ продовжує використовувати моє обладнання для завдань спрямованих на забезпечення національної безпеки України ", – написав Ритіков ще кілька років тому.

СБУ продовжує використовувати моє обладнання для завдань спрямованих на забезпечення національної безпеки України, – написав Ритіков ще кілька років тому.

У США одеситу загрожує 50 років в'язниці, а в Україні йому інкримінують відносно дрібні статті про незаконне втручання в роботу електронних систем (до 5 років в'язниці) і поширення порнографії (до 3 років). Однак, з огляду на, що довести факт злочину складно, сервери зашифровані і налаштовані так, що вони не зберігають інформацію тривалий час і не залишають слідів злочину, довести провину буде вкрай складно. У США, ймовірно, відкрутитися від вироку б не вдалося. Але ось тільки Україна своїх громадян не видає.

Що тепер з Даркнетом

Подібні сервери працюють по всьому світу. Можливо, одеський "король Даркнета" і містив істотну частку сірого сегмента інтернету, однак, і після нього хакери, наркомани і шахраї продовжать спілкуватися і продавати свої послуги в мережі.

До речі, Даркнет не дає гарантії, що покупець і продавець залишаться непоміченими. Наприклад, буквально кілька тижнів в тій же Одеській області затримали педофіла, який здавав на курорті кімнати сім'ям з дітьми та знімав оголених дівчаток на свій телефон. Знімки та відео він відправляв в той же Даркнет. І поліції вдалося його викрити.

Деякі популярні сайти в Даркнет, можливо, в тому числі з-за вилучення серверів, дійсно перестали працювати. Але, незважаючи на це, наприклад, купити кокаїн в тій же Одесі можна всього лише за кілька кліків. Також не складе особливих труднощів знайти хакера або купити фальшивки. Все працює, як і працювало.

Ситуація з Михайлом Ритікова вказує на певні прогалини в українському законодавстві. Кіберзлочинність – нова загроза світовій економіці. І в той час як в США за подібні злочини загрожує до 50 років в'язниці, в Україні покарання у десять разів м'якше. Та й довести вину – особливий виклик.

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