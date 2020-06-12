Українець кілька років отримував у Білорусі пенсію померлого тестя

Житель Чернігова кілька років отримував у Білорусі пенсію за паспортом померлого тестя. Йому вдалося привласнити суму, приблизно рівну 202 тис. грн, допоки його не викрили.

Історія сталася у Мозирі, повідомило агентство БелТА з посиланням на інформацію від місцевої міліції. У шахрайстві підозрюють 67-річного чоловіка, який отримував чужу пенсію 4 роки.

Шахрайство з пенсією в Україні

"Історія почалася у 2009 році, коли літній мозирянин поїхав жити до доньки в Чернігів. Чоловік не попередив про переїзд місцевий соцзабез і не змінив реєстрацію, тому пенсія продовжувала надходити на банківську карту. Термін її дії закінчився у 2012 році і нарахування призупинилися. До того часу білорус помер і був похований в Україні", – йдеться в публікації.

У 2013 році зять покійного вирішив скористатися його білоруським паспортом. Через знайомого з Мозиря він вийшов на фахівця міського управління з праці, зайнятості та соцзахисту.

"Для чиновниці вигадав легенду: мовляв, тесть перебуває в Чернігові, важко хворіє, тому не може самостійно приїхати і подати заяву на відновлення пенсійних виплат. Чоловік переконав фахівця зробити це на підставі його письмового звернення і попросив визначити місцем видачі готівки місцеве відділення пошти", – розповіли в Мозирському РВВС.

А при спілкуванні з працівниками пошти українець видавав себе за небіжчика: він приходив з його паспортом. Незважаючи на різницю в десять років, чоловіки були схожі.

"З 2013 по 2017 рік іноземець викрав понад 18 тис. білоруських рублів (близько 202 тис грн. - Ред). Сума могла виявитися більшою, але аферист на кілька місяців призупинив свої візити в Білорусь, що стало підставою для повторного призупинення виплат. Ще раз відвідати соцзабез українець не наважився", – сказали в міліції Мозиря.

Зараз слідчі перевіряють дії фахівця міського управління з праці, зайнятості та соцзахисту на предмет службової недбалості.

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