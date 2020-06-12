Компанія з Дубая придбала контрольний пакет акцій порту "Південний"
Компанія DP World (Дубай, ОАЕ) оголосила про придбання 51% акцій українського контейнерного терміналу ТІС (порт "Південний", Одеська область).
Про це йдеться в заяві на сторінці DP World в Facebook. Сторони виконали умови угоди і отримали згоду від державних органів. Вартість угоди не називається.
У компанії заявили, що вона розширює географію, в якій працює. А контейнерний термінал ТІС підсилює її позиції серед спеціалізованих морських терміналів України.
"У 2019 ринок контейнерних вантажоперевезень України виріс на 20%. Вдале розташування в точці перетину морських і наземних шляхів у поєднанні з найкращою в країні залізничною інфраструктурою зробили ТІС-КТ привабливим об'єктом для придбання DP World", – пояснили свій вибір у компанії.
Там заявили, що тепер у DP World буде пряме сполучення між власними терміналами в Констанці (Румунія), Яримдже (Туреччина) і Південному (Україна) з використанням власної фідерної мережі UniFeeder.
"Відповідно до умов угоди DP World придбала контрольний пакет акцій і здійснюватиме управління терміналом. Компанія стане ключовим гравцем у регіоні і прагнутиме розширювати частку ринку за рахунок використання провідних позицій ТІС-КТ на ринку перевезень залізницею", – йдеться в заяві.
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