Компанія з Дубая придбала контрольний пакет акцій порту "Південний"

Компанія DP World (Дубай, ОАЕ) оголосила про придбання 51% акцій українського контейнерного терміналу ТІС (порт "Південний", Одеська область).

Про це йдеться в заяві на сторінці DP World в Facebook. Сторони виконали умови угоди і отримали згоду від державних органів. Вартість угоди не називається.

Інвестиції в Україну

У компанії заявили, що вона розширює географію, в якій працює. А контейнерний термінал ТІС підсилює її позиції серед спеціалізованих морських терміналів України.

"У 2019 ринок контейнерних вантажоперевезень України виріс на 20%. Вдале розташування в точці перетину морських і наземних шляхів у поєднанні з найкращою в країні залізничною інфраструктурою зробили ТІС-КТ привабливим об'єктом для придбання DP World", – пояснили свій вибір у компанії.

Там заявили, що тепер у DP World буде пряме сполучення між власними терміналами в Констанці (Румунія), Яримдже (Туреччина) і Південному (Україна) з використанням власної фідерної мережі UniFeeder.

"Відповідно до умов угоди DP World придбала контрольний пакет акцій і здійснюватиме управління терміналом. Компанія стане ключовим гравцем у регіоні і прагнутиме розширювати частку ринку за рахунок використання провідних позицій ТІС-КТ на ринку перевезень залізницею", – йдеться в заяві.

DP World купила акції контейнерного терміналу ТІС TIS Container Terminal Ukraine

DP World купила акції контейнерного терміналу ТІС TIS Container Terminal Ukraine

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна залучила 3,4 млрд гривень інвестицій на розвиток державного морського порту "Ольвія" в Миколаєві. Його віддали в концесію катарської компанії QTerminals.

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