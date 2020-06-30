Росії довелося збільшити транзит газу через Україну: в чому причина

Росія у червні через зупинку газопроводу "Турецький потік" збільшила транзит газу через Україну до 26,5 млн куб. м.

Це на 50% перевищує показники травня та в 4 рази більше, ніж у квітні, йдеться у повідомленні на сайте Оператора ГТС України.

"Турецький потік" (належить російському "Газпрому") було зупинено з 23 по 28 червня. В цей період середній режим прокачки по трансбалканському напрямку збільшився з 0,2 до 4 млн куб. м на добу.

"З початку 2020 року, коли почав працювати "Турецький потік", Газпром фактично припинив повноцінне використання потужностей ГТС України для транзиту газу до Туреччини та Балкан. А залежність виключно від "Турецького потоку" несе великі ризики для країн Південної Європи, оскільки у разі його зупинки або поломки постачання газу для цього регіону може бути призупинено", – сказали у компанії.

Там нагадали що ГТС України є важливою для забезпечення безперебійного постачання газу в країни Південної Європи. Адже розгалужена система газопроводів української ГТС робить її гнучкою, на відміну від "Турецького потоку" або будь-якого іншого обхідного газогону.

Схема газопроводу "Турецький потік" eadaily.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тлі економічної кризи і охолодження відносин з Москвою, яке вилилося в конфлікти з російськими військовими в Сирії і найманцям ПВК "Вагнера" в Лівії, Туреччина різко скорочує закупівлі російського газу.

Вимога групи народних депутатів через Конституційний суд визнати незаконним анбандлінг "Нафтогазу" призведе до того, що головний виграш від цього отримає російський "Газпром".