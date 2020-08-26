Україна залишить 600 об'єктів: Шмигаль сказав, які підприємства не підлягають приватизації

Стратегічно важливі підприємства не потраплять під програму великої приватизації, вони залишаться в управлінні держави.

Кабмін схвалив законопроект, який визначить перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на сторінці в Facebook ввечері в середу, 26 серпня.

За його словами, в управлінні держави залишаться приблизно 600 об'єктів. Це підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність держави, є природними монополіями, а їх діяльність має критично важливе значення для суспільства.

Серед таких об'єктів "Нафтогаз", "Енергоатом", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Укрзалізниця", "Укрпошта" та інші, зазначив Шмигаль.

Прем'єр також підкреслив, що проведення чесної і прозорої приватизації дасть потужний поштовх для розвитку економіки і бізнесу, а передача неефективних підприємств в управління приватних управлінців принесе Україні додаткові інвестиції і нові робочі місця.

Як писав OBOZREVATEL, раніше фонд держмайна в рамках приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень. Це майже в 14 разів більше за початкову ціну.