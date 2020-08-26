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Україна залишить 600 об'єктів: Шмигаль сказав, які підприємства не підлягають приватизації

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Ринки та компанії
1,9 т.
Денис Шмигаль

Денис Шмигаль. Фейбук

Стратегічно важливі підприємства не потраплять під програму великої приватизації, вони залишаться в управлінні держави.

Кабмін схвалив законопроект, який визначить перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на сторінці в Facebook ввечері в середу, 26 серпня.

За його словами, в управлінні держави залишаться приблизно 600 об'єктів. Це підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність держави, є природними монополіями, а їх діяльність має критично важливе значення для суспільства.

Серед таких об'єктів "Нафтогаз", "Енергоатом", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Укрзалізниця", "Укрпошта" та інші, зазначив Шмигаль.

Прем'єр також підкреслив, що проведення чесної і прозорої приватизації дасть потужний поштовх для розвитку економіки і бізнесу, а передача неефективних підприємств в управління приватних управлінців принесе Україні додаткові інвестиції і нові робочі місця.

Україна залишить 600 об'єктів: Шмигаль сказав, які підприємства не підлягають приватизації

Україна залишить 600 об'єктів: Шмигаль сказав, які підприємства не підлягають приватизації

Як писав OBOZREVATEL, раніше фонд держмайна в рамках приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень. Це майже в 14 разів більше за початкову ціну.

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Українаприватизація держмайна
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