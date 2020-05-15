Саакашвілі хоче розірвати угоду України з МВФ

Україна повинна відмовитися від кредитів МВФ, оскільки її економічний стан уже дозволяє це зробити.

Про це заявив голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі в ефірі програми "Право на владу".

Саакашвілі висловився про кредити МВФ

"Мені здається, до всього того, що ми зараз зобов'язані співпрацювати з МВФ, ви подивіться, скільки вони нам грошей дають. Вони дають нам грошей рівно стільки, щоб ми просто розраховувалися за зовнішні борги. І ми через це змушені постійно ходити на уклін. Я свого часу в Грузії відмовився від послуг МВФ", – сказав Саакашвілі.

За його словами, Україна вже зараз досить сильна, щоб теж від цього відмовитися, аби самій цивілізованим шляхом проводити реформи і зміни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна перебуває на фінальному етапі переговорів із МВФ і вже в кінці травня може отримати новий кредитний транш. Про це під час години запитань до уряду 13 травня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.