Україна ввела величезне мито на імпорт вугілля з РФ

Кабінет міністрів України ухвалив з 1 травня 2020 року мито на імпорт вугілля з РФ в розмірі 65%. Такі дії стали відповіддю на обмежувальні заходи з боку Росії і дозволять підтримати ринок української електроенергії.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабміну 15 квітня. Так, Росія вже ухвалила низку обмежувальних заходів по відношенню до України. Ціла група товарів поставляється в РФ тільки за спеціальними дозволами. У такому випадку, як йдеться у пояснювальній записці до рішення, Україна отримує право на відповідні заходи.

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"У жовтні-грудні 2019 го стрімко збільшилися обсяги імпортованої з РФ електроенергії. При цьому в РФ відсутня вільні ринки електроенергії. Монопольне право на укладання контрактів імпорту-експорту електроенергії в РФ має держкомпанія" Інтер РАО ", істотну участь у якій належить" АЕС Росії ". Ця компанія не допускає на свої ринки інших країн. у той же час роскомпанія укладає прямі договори з українськими споживачами", – йдеться в постанові.

Відзначимо, в тому числі через імпорт вугілля з Росії під ударом опинилася вся вугільна промисловість України. Так, "ДТЕК Енерго" прийняло рішення призупинити роботу підприємства "ДТЕК Павлоградвугілля" і трьох збагачувальних фабрик.

До цього гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бєдін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не отримав більше 4 млрд грн за поставлену електроенергію від ДП "Гарантований покупець", якому постачає 85% всієї атомної електроенергії для потреб населення , і в результаті цього компанія в даний час не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спровокований кризою на енергоринку дефіцит коштів у компанії НАЕК "Енергоатом" може привести до зупинки ядерних блоків.