Україна жорстко вдарила по Росії: що потрапило до "чорного списку"

Україна ввела спецмита на імпорт російського дизельного пального і скрапленого газу.

Про це повідомив у Facebook представник президента в Кабміні Андрій Герус.

"Вчора (17 липня 2019 р. — Ред.) Кабінет міністрів затвердив Постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт із Російської Федерації дизельного пального (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу. Таке спільне рішення президента й уряду ухвалено у відповідь на розширення російських економічних санкцій. Нагадаю, що в квітні-травні РФ обмежила поставки в Україну нафти, моторного масла, бітуму, етанолу, вугілля тощо", — написав він.

Згідно з відповідним рішенням:

- спеціальне мито на дизельне пальне, яке поставляється трубопровідним транспортом, становитиме 3,75% із 1 серпня 2019 року й 4,0% із 1 жовтня 2019 року.

- спеціальне мито на поставки скрапленого газу буде 1,75% з 1 серпня і 3,0% із 1 жовтня 2019 року.

За словами представника президента, мета підвищення мит — забрати у російських компаній надприбутки, які вони отримували, доставляючи в Україну пальне за допомогою дешевшого трубопровідного транспорту (прибуток 35-40 $/т проти 10-12 $/т у звичайних імпортерів).

Російське пальне на АЗС подорожчати не повинно

Ціни на АЗС від цього не мають підвищитися.

"Маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Усі трейдери будуть в рівних умовах. Підвищувати ціни в одного окремого імпортера можливості не буде, тому одразу йтиме конкурентне заміщення ресурсу з альтернативних джерел: Білорусь, країни ЄС (Литва, Польща), поставки морем тощо. Таке рішення — це щось на зразок windfall tax", — говорить Герус.

За його словами, бюджет України додатково отримуватиме приблизно 2 млрд грн на рік. Ці гроші планують направити на виплату субсидій. У зв'язку з цим зараз будуть змінюватися правила отримання субсидій, щоб розширити кількість отримувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 10 квітня розширив список заборонених для імпорту російських товарів. Під санкції потрапив імпорт скляної тари, зокрема банок, пляшок для харчових продуктів і напоїв, ємностей.

Також Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів із Росії та ввізного мита для інших російських товарів.

Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас скасовується режим вільної торгівлі з Росією.

Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торговельні контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів і низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.

27 грудня 2018 року Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.

29 грудня 2018 року Росія у відповідь на нові санкції Києва ввела заборону на імпорт промислових і сільськогосподарських товарів із України, сировини та продовольства.

18 квітня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва встановить заборону на експорт в Україну нафти й нафтопродуктів. Так РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів переліку товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

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