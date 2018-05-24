Україна ввела санкції проти "Масандри", але дала добро лотерейним операторам

Україна ще на три роки продовжила дію санкцій відносно ряду підприємств Криму, перереєстрованих відповідно до російського законодавства. Санкції включають в себе блокування активів, обмеження торгових операцій, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення ліцензій, а також інші обмежувальні заходи.

Списки підприємств, щодо яких продовжено санкції, оприлюднені на сайті президента України.

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Україна ввела багато нових санкцій. Проти кого?

Як відзначають на сайті президента, санкції продовжуються для: "Виробничо-аграрного об'єднання" Масандра","Заводу шампанських вин "Новий Світ", "Сімферопольського виноробного заводу", "Кримського виноробного заводу" (раніше "Первомайський виноробний завод"). Крім того, санкції продовжуються для агропромислової фірми "Прибережна", "Агрокомбінату "Виноградний", "Кримського риборозплідника", ряду філій "Масандри" та інших юридичних осіб.

Також під санкції потрапив один з найбільших в світі виробників фосфоровмісних добрив ПАТ "Фосагро" (Москва) і пов'язане з ним ТОВ "Фосагро-Україна" (Київ). До списку санкцій також потрапили АТ "Мінерально-хімічна компанія" Єврохім "(Москва), ДП" Агроцентр ЄвроХім-Україна "і ТОВ" Агроцентр Україна "(обидва - Київ).

Крім того, обмеження торгових операцій і блокування активів терміном на три роки вводиться для десяти російських елеваторів "Степнянський", "Малоросійський", "Криловський", "Еянскій", "Рівненський", "Долоньки", "Белогінскій", "Альбашскій", "Уманський", "Величковський", а також для ЗАТ "Хомяковскій холодокомбінат" і ТОВ "Акваніка".

У той же час, лотерейні оператори "М.С.Л." і "Патріот" не ввійшли в оновлений список санкцій, хоча лотерея "М.С.Л." потрапляла до санкіцонного списку тричі з 2015 року. Відносно лотерейного оператора Служба безпеки України проводила розслідування з метою перевірки наявності фактів, які могли б стати підставою для застосування санкцій. За даними лотерейного оператора, власником "М.С.Л." є кіпрська компанія Evolot.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Україна також ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів. Крім того, до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України внесли електронну платіжну систему WebMoney . Також Рада національної безпеки і оборони України вперше ввела санкції проти українського бізнесмена, власника групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" Сергія Курченко, який знаходиться в міжнародному розшуку.