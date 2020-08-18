Україна ввела спецмита на вугілля, дизпаливо та скраплений газ із Росії

Кабінет міністрів України ввів спецмита на дизельне паливо, скраплений газ та вугілля з Росії.

У постанові №719 йдеться, що мита встановлені для "захисту інтересів безпеки в надзвичайних обставинах у міжнародних відносинах", передає Урядовий портал.

Незалежно від інших видів податків, мита в розмірі 4% введені відносно важких дистилятів (газойлів), що імпортуються з Росії трубопровідним транспортом (під цю категорію підпадає російське ДТ).

У розмірі 3% введено спецмито для зріджених газів, а в розмірі 65% – для всіх типів вугілля (крім антрацитового вугілля, незалежно від мети ввезення; бітумінозного вугілля, що коксується, та іншого вугілля для використання в металургійній і коксохімічній промисловості, а також бітумінозного, коксівного та іншого вугілля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмінеральну основу до 35% включно для використання у виробництві електричної і теплової енергії).

У разі неможливості встановити країну походження, товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати мита.

"Постанова втрачає чинності 31 грудня 2020 року або після скасування Російською Федерацією дискримінаційних або недружніх дій щодо України", – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що обмеження угоди ОПЕК+ у якийсь момент будуть зняті, і російська нафтова галузь повинна бути готова до падіння цін.

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