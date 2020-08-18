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Україна ввела спецмита на вугілля, дизпаливо та скраплений газ із Росії

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Ринки та компанії
4,2 т.
Україна ввела спецмита

Україна ввела спецмита.

Кабінет міністрів України ввів спецмита на дизельне паливо, скраплений газ та вугілля з Росії.

У постанові №719 йдеться, що мита встановлені для "захисту інтересів безпеки в надзвичайних обставинах у міжнародних відносинах", передає Урядовий портал.

Незалежно від інших видів податків, мита в розмірі 4% введені відносно важких дистилятів (газойлів), що імпортуються з Росії трубопровідним транспортом (під цю категорію підпадає російське ДТ).

У розмірі 3% введено спецмито для зріджених газів, а в розмірі 65% – для всіх типів вугілля (крім антрацитового вугілля, незалежно від мети ввезення; бітумінозного вугілля, що коксується, та іншого вугілля для використання в металургійній і коксохімічній промисловості, а також бітумінозного, коксівного та іншого вугілля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмінеральну основу до 35% включно для використання у виробництві електричної і теплової енергії).

У разі неможливості встановити країну походження, товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати мита.

"Постанова втрачає чинності 31 грудня 2020 року або після скасування Російською Федерацією дискримінаційних або недружніх дій щодо України", – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що обмеження угоди ОПЕК+ у якийсь момент будуть зняті, і російська нафтова галузь повинна бути готова до падіння цін.

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