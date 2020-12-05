Україна введе санкції проти австрійської компанії за роботу в Криму, – спецпредставник МЗС

Україна почала процедуру зі введення санкцій проти австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" за роботу в окупованому Росією Севастополі (територія автономної республіки Крим (АРК).

Крім того, за зверненням Міністерства закордонних справ (МЗС) прокуратура АРК почала кримінальне провадження проти компанії. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив спецпредставник МЗС із питань санкційної політики Олексій Макєєв.

"Україна запустила також внутрішньодержавні процедури для введення проти бюро санкцій за співпрацю з російською окупаційною адміністрацією і пособництво у спробі легітимізації Росією анексії АР Крим", – написав Макєєв.

Олексій Макєєв закликав бойкотувати "Coop Himmelb(l)au" facebook.com/oleksii.makeiev

Керівник бюро Вольф Прікс, за словами дипломата, тепер довго не зможе позбутися від клейма "кишенькового архітектора Кремля".

"Ми закликаємо відповідальний іноземний та український бізнес відмовитися від будь-яких проєктів із "Coop Himmelb(l)au". Ми не будемо толерувати такого відвертого ігнорування українського суверенітету та співробітництва з російською окупаційною адміністрацією. Керівництво цієї австрійської компанії вирішило стати на тонкий лід. Їм буде заборонено в’їзд в Україну, а міжнародне реноме цієї компанії зазнає серйозних втрат", – додав Макєєв.

Coop Himmelb(l)au – австрійське архітектурне бюро. Засноване 1968 року у Відні Вульфом Д. Пріксом, Гельмутом Свічинським і Міхаелем Хольцером. Тривалий час підприємство було малоуспішним через те, що проєкти Прікса здавалися надто авангардними.

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