Україна вперше в історії почала експортувати газ, який отримала з ЄС

Україна вперше ре-експортувала газ до країн ЄС. Це стало можливим завдяки новій послузі оператора ГТС шорт-хол: іноземні компанії можуть зберігати свій газ в Україні або транспортувати його між двома сусідніми країнами.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив гендиректора Оператора Сергій Макогон. "Ще одна значуща віха для ринку газу – почався ре-експорт газу, який був раніше завезений в Україну з ЄС. Раніше були тільки транзит і імпорт", – пояснив він.

Перші 15 мільйонів кубометрів газу були ре-експортовані в Угорщину і Польщу. "Оператор ГТС вже заробив близько 500 млн грн доходу від надання послуги shorthaul. Це абсолютно нове джерело доходу для компанії, який був створений з нуля. Навіть на такому древньому і інертному ринку, як транспортування газу, можна знаходити нові можливості і точки зростання", – написав Макогон.

https://www.facebook.com/mcfire76 Україна ре-експортує газ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Нафтогазі" заявили, що судитимуться з постачальниками через борги за газ, що постачався населенню на умовах ПСО (за цінами, які нижчі, ніж для підприємств). Вони досягли 24 млрд грн.

Кабінет міністрів у середині серпня дозволив вимикати газ. Якщо раніше компанії були зобов'язані постачати газ усім побутовим споживачам і релігійним організаціям на своїй ліцензійній території, то нині цю умову вилучили.