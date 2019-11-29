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30 листопада • оновлено в 11:16
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/ Ринки та компанії

Німеччина влаштувала Україні чергову підлість із російським газопроводом

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Німеччина заступилася за "Газпром" і оскаржила рішення Суду ЄС, яке обмежило російську компанію у використанні газопроводу OPAL.

Про це в четвер, 28 листопада, повідомило Польське радіо, передає "Інтерфакс-Україна". За його даними, у вересні Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії 2016 року, що дозволяло ширше використання пропускної здатності трубопроводу OPAL російським "Газпромом", однак Німеччина встигла подати апеляцію.

"Польський уряд стверджує, що повне використання пропускної здатності газопроводу "Північний потік" дозволить "Газпрому" перенаправити додаткові обсяги газу на ринок ЄС, що ставить під загрозу енергетичну безпеку ЄС, зокрема Польщі", – йдеться в публікації.

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Німеччина заступилась за "Газпром"

Німеччина заступилась за "Газпром"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 10 вересня 2019 року стало відомо, що суд Євросоюзу на вимогу Польщі скасував рішення Єврокомісії, яке дозволяло "Газпрому" постачати більше газу до Німеччини газопроводом OPAL.

  • Після цього глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що Україна і Словаччина можуть виручити "Газпром" з транзитом газу до Європи після того, як у нього почалися проблеми з використанням газопроводу OPAL.

  • Європейська комісія не захотіла заступатись за "Газпром" і оскаржувати рішення Європейського суду юстиції, яке обмежило російську компанію у використанні газопроводу OPAL.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Німеччина
Теги
Газпром газ
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Александров Сергей
Александров Сергей
Да кому вы нужны, свиньи хох-ляцкие, чего-то там вам устраивать!? ФРГ отстаивает СВОИ интересы, а на вас она ложила с прибором!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
И в зад и в рот лупят ка-к-лов за этот трубопровод.
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