Німеччина влаштувала Україні чергову підлість із російським газопроводом

Німеччина заступилася за "Газпром" і оскаржила рішення Суду ЄС, яке обмежило російську компанію у використанні газопроводу OPAL.

Про це в четвер, 28 листопада, повідомило Польське радіо, передає "Інтерфакс-Україна". За його даними, у вересні Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії 2016 року, що дозволяло ширше використання пропускної здатності трубопроводу OPAL російським "Газпромом", однак Німеччина встигла подати апеляцію.

"Польський уряд стверджує, що повне використання пропускної здатності газопроводу "Північний потік" дозволить "Газпрому" перенаправити додаткові обсяги газу на ринок ЄС, що ставить під загрозу енергетичну безпеку ЄС, зокрема Польщі", – йдеться в публікації.

Влада у Варшаві підкреслює, що поставки газу з Росії загрожують енергетичній безпеці ЄС тоді як Європа хоче зменшити залежність від РФ.

Німеччина заступилась за "Газпром"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

10 вересня 2019 року стало відомо, що суд Євросоюзу на вимогу Польщі скасував рішення Єврокомісії, яке дозволяло "Газпрому" постачати більше газу до Німеччини газопроводом OPAL.

Після цього глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що Україна і Словаччина можуть виручити "Газпром" з транзитом газу до Європи після того, як у нього почалися проблеми з використанням газопроводу OPAL.

Європейська комісія не захотіла заступатись за "Газпром" і оскаржувати рішення Європейського суду юстиції, яке обмежило російську компанію у використанні газопроводу OPAL.

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