Україна відреагувала на незаконний продаж кримської "Масандри"

Продаж виноробного заводу "Масандра" російськими окупантами Криму можна розцінювати як військовий злочин.

Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив очільник прокуратури Автономної республіки Крим і міста Севестополь Ігор Поночовний. Він нагадав, що в IV Женевській конвенції про захист цивільного населення під час війни прописана заборона для країн-агресорів привласнювати і публічну, і приватну власність на захоплених територіях.

"Держава-окупант вправі користуватися громадським майном тільки у військових цілях. У цьому випадку після окупації півострова Російською Федерацією майно "Масандри" було "націоналізовано", фактично експропрійовано, передано в федеральну власність – Управлінню справами президента РФ, потім повернуто у "власність Республіки Крим" відповідно, ніякої військової необхідності в такому привласненні та передачі майна не було", – пояснив Поночовний.

За словами очільника прокуратури АР Крим та міста Севастополя, загалом прокуратура займається розслідуванням декількох злочинів окупантів та їх спільників, пов'язаних з "Масандрою".

Так, крім присвоєння заводу, вони продали землі під виноградниками в Гурзуфі компанії, пов'язаній із власником "Лукойлу" Вагітом Алекперовим. Ще один епізод стосується "директриси" підприємства Яніни Павленко, яка відкрила 240-річну пляшку "Херес де ля Фронтера" для президента Росії Володимира Путіна і експрем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі. Крім того, окремо розглядаються і дії покупця "Масандри.

Як зазначив Поночовний, попередньо озвучена сума збитків в 1,8 трлн грн, яких зазнала Україна, не враховує всього, що втратила наша країна на тимчасово окупованому Кримському півострові. Однак зараз прокуратура працює над встановленням точних обсягів збитків. Крім того, як окремий кейс розглядається незаконне будівництво окупантами Кримського мосту.

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