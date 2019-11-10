Україна відмовиться від "формули Геруса": Ляшко злив сенсаційний інсайд

Народний депутат восьмого скликання від "РПЛ" Олег Ляшко повідомив, що Україна припинить закупівлю електроенергії з Росії за так званою "формулою Геруса".

Як написав політик на своїй сторінці у Facebook, відповідне політичне рішення вжеухвалено. Відкритим залишається лише питання, як воно буде реалізовано: або шляхом ухвалення зміни до закону, або постановою уряду, або якимось іншим рішенням.

"Наша команда першою привернула увагу суспільства до ганебного факту державної зради – ухвалення парламентом 18 вересня "формули Геруса", якою було дозволено імпорт електроенергії з Росії, фактично енергетичну агресію проти нашої країни. За минулі майже два місяці російської експансії на наш енергоринок України втратила кілька мільярдів гривень. Наші гроші пішли в тому числі і на фінансування російської армії", – обурився Ляшко.

Електроенергія Delo.ua

За його словами, в результаті дії "формули Геруса" величезні збитки понесли українська енергетика і вугільна галузь, державні та приватні компанії, тому ця схема вимагає належного розслідування.

"Як бачите, перемагати можна і без депутатського мандата, якщо мета справедлива. За це вартувало боротися навіть незважаючи на кримінальне переслідування, яке організували проти мене. Тому що тепер сплачені нами за електрику гроші будуть одержувати не російські агресори, а українські шахтарі й енергетики. А Україна врятована від нової енергетичної петлі Кремля. Заради цієї великої мети варто жити і боротися!" – оптимістично підсумував Ляшко, подякувавши всім, хто брав участь у вирішенні скандальної ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу" і головою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом. Інцидент стався в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль".

Конфлікт трапився через розбіжності в політичних і економічних питаннях. Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля.

Герус виступає за зняття санкцій з Росії з метою відновлення імпорту електроенергії у агресора. Завдяки його зусиллям, Росія в ніч з 4 на 5 листопада рекордно наростила експорт "струму" в Україні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки Ляшка з Герусом.

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