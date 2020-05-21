Україна відмовилася платити за програні суди до кінця року

Держава Україна до кінця 2020 року дозволило собі не платити за програними судовими спорам.

Тобто, якщо хтось, умовно, був несправедливо засуджений чи якось інакше постраждав, виграв у держави суд, то компенсації за матеріальну та моральну шкоду йому можуть і не дати. Рішення про це міститься в ухвалених Верховною Радою змінах до закону "Про Державний бюджет" № 553-ІХ від 13.04.2020 року, говориться в публікації UBR.

Що тепер буде з виплатами

Як відомо, подібні виплати з коштів державного та місцевого бюджетів проводить Державна казначейська служба. Ці її повноваження передбачені ч. 1 ст. 25 Бюджетного кодексу. Однак парламент призупинив застосування цієї статті до 1 січня 2021 року.

"До кінця цього року Державна казначейська служба, по суті, позбавлена своїх повноважень на безспірне списання коштів державного та місцевого бюджетів на підставі рішення суду. Тепер, навіть маючи на руках рішення суду, що набуло законної сили, про стягнення з бюджету грошових коштів і відповідний виконавчий документ, отримати належні суми буде неможливо", – пояснив адвокат, радник ЮФ Ader Haber Стас Карпов.

Держказначейство продовжує прийом документів на виплату, однак самих виплат не здійснює, а лише формує чергу з таких заявників. Тобто, борги держави будуть збиратися.

Які є винятки

Винятками можуть бути лише випадки, передбачені ч. 2 ст. 25 Бюджетного кодексу, яка залишається чинною. Відповідно до неї, відшкодування шкоди, заподіяної фізичній чи юридичній особі внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб, здійснюється державою в порядку, визначеному законом.

Але і тут не все однозначно, говорить юрист, оскільки питання відшкодування шкоди врегульовано положеннями Порядку про виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабміну №845 від 03.08.2011 року.

Воно передбачає відшкодування шкоди шляхом все того ж безспірного списання коштів, яке, як правило, здійснюється на підставі рішення суду.

Тому і в цій частині із стягненням коштів з бюджетів теж можуть виникнути проблеми.

"Думаю, що незаконність таких дій з боку держави є більш ніж очевидною. У той час, як положення Конституції прямо покладають на державу обов'язки виконувати судові рішення, держава в своїх інтересах діє з точністю до навпаки", – підсумував Карпов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двох жителів Новосанжарського району Полтавщини визнали винними в блокуванні 20 лютого проїзду автобусів з українцями і громадянами інших держав, яких евакуювали з Китаю через пандемію.

Хулігана, який кинув жменю монет в обличчя жінці-касиру в одному з супермаркетів Полтави, оштрафували на 8500 гривень з розстрочкою виплат рівними частинами протягом року.