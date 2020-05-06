Україна відкрила пункт пропуску на кордоні з Польщею

Кабмін відновив роботу автомобільного пункту пропуску "Рава Руська" та почав розглядати питання будівництва нового аеропорту у Мукачеві.

Про це за підсумками засідання уряду в середу, 6 травня, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

Відкрили пункт пропуску "Рава Руська"

Він розповів про топ інфраструктурних рішень, які було ухвалено.

Відновлено роботу пунктів пропуску для морського сполучення у Скадовському порту та для автомобільного сполучення “Рава Руська”. Це дозволить збільшити вантажопотоки та забезпечити стабільну міжнародну торгівлю.

Велике будівництво в регіонах продовжується. Близько 6 млрд грн від сплачених НАК “Нафтогаз” дивідендів будуть додатково направлені на будівництво доріг, шкіл, дитсадків та реконструкцію 210 приймальних відділень опорних лікарень у регіонах.

Міністерство інфраструктури опрацює питання будівництва нового аеропорту в Мукачеві.

Знижено до 30% частину чистого доходу, що відраховується аеропортами “Бориспіль” і “Львів” до держбюджету. Раніше відрахуванню підлягало 90% доходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з середи, 6 травня, почалася виплата матеріальної допомоги для фізосіб-підприємців, які виховують дітей.

Перші обмеження карантину для бізнесу в Україні знімуть 11 травня. До цієї дати він повинен бути готовий до роботи в нових умовах.

Україна витратить 6 млрд гривень, отриманих від "Нафтогазу", на будівництво доріг і на реконструкцію і будівництво 210 приймальних відділень лікарень.

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