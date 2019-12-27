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27 грудня • оновлено в 21:57
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Ще один союзник: Україна уклала угоду щодо газу з країною-сусідом

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Україна і Молдова підписали міжоператорську технічну угоду щодо газу про взаємодію відповідно до європейських правил із 1 січня 2020 року.

Про це в п'ятницю, 27 грудня, повідомила пресслужба "Оператора ГТС України". Уточнимо, що угода укладена з ТОВ "Молдоватрансгаз" і АТ "Молдовагаз".

Пресслужба зазначила, що цей крок дозволяє транспортувати газ за європейськими правилами в обох напрямках між Україною та Молдовою через точки Олексіївка, Гребеники, Каушани, Ананьєв, Лиманське.

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Україна і Молдова підписали угоду щодо газу

Україна і Молдова підписали угоду щодо газу

Колаж

"Отже, це повністю завершить розблокування транбалканського газового коридору та дозволить споживачам Молдови з 1 січня 2020 року отримувати газ з української ГТС", – йдеться в повідомленні.

Також сторони підписали договори на транспортування газу по територіях України та Молдови для прикордонних споживачів обох країн.

Ще один союзник: Україна уклала угоду щодо газу з країною-сусідом

tsoua.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше угоду про реверс газу з 1 січня 2020 року підписали Україна та Румунія.

Також "Оператор ГТС України" уклав угоду про співпрацю з угорським оператором FGSZ ltd.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
ринок газу
Місце
Україна
Теги
"Оператор ГТС України" газ
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Хо.хо.лы, вы лучше расскажите как вас Германия на х... послала в ответ на ваш запрос о военной помощи))) Вот це пЭрЭмога))) У-ха-ха)))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Две газовые сверхдержавы)))))
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