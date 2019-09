Україна сяде за стіл газових переговорів із Росією: названо вирішальну дату

Переговори щодо транзиту російського газу між ЄС, Україною і Росією відбудуться 19 вересня 2019 року у Брюсселі.

Про це повідомив віцеголова Єврокомісії Марош Штефович у Twitter.

"Радий повідомити, що я прийму наступний раунд тристоронніх газових переговорів 19 вересня. Я переконаний, що прогрес дасть сильний позитивний сигнал як ринку, так і покупцям перед зимовим сезоном", – написав Штефович.

Pleased to announce that I will host the next round of #TrateralGasTalks on 19 September. I am convinced that progress would send a strong positive signal to market as well as consumers ahead of the winter season. pic.twitter.com/UIo83zGbT3