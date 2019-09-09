Україна сяде за стіл газових переговорів із Росією: названо вирішальну дату

Переговори щодо транзиту російського газу між ЄС, Україною і Росією відбудуться 19 вересня 2019 року у Брюсселі.

Про це повідомив віцеголова Єврокомісії Марош Штефович у Twitter.

"Радий повідомити, що я прийму наступний раунд тристоронніх газових переговорів 19 вересня. Я переконаний, що прогрес дасть сильний позитивний сигнал як ринку, так і покупцям перед зимовим сезоном", – написав Штефович.

Pleased to announce that I will host the next round of #TrateralGasTalks on 19 September. I am convinced that progress would send a strong positive signal to market as well as consumers ahead of the winter season. pic.twitter.com/UIo83zGbT3 – Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) September 9, 2019

Названо дату переговорів по транзиту

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вже отримує газ зі Словаччини, Польщі та Угорщини. Київ призупинив імпорт газу з Росії у листопаді 2015 року, після анексії Криму та підтримки Москвою проросійських бойовиків на сході України.

"Укртрансгаз" заявив, що веде переговори з румунською компанією SNTGN Transgaz, а також іншими країнами щодо отримання газу із трансбалканського трубопроводу.

Побоювання, що російський "Газпром" повністю припинить транзит газу через Україну після добудови газопроводу "Північний потік-2", змушує Україну накопичувати на зиму великі обсяги газу у підземних сховищах.

"Укртрансгаз" експлуатує 12 газосховищ загальною місткістю 31 млрд кубометрів.

Компанія "Укртрансгаз" готується до 1 січня відкрити ще один пункт для імпорту додаткових 1,5 млрд кубометрів природного газу з території Євросоюзу. Київ очікує, що Росія може припинити транзит газу через Україну, коли у 2019 році добіжить кінця термін попередньої угоди.

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