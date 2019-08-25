Україна різко скоротила залежність від Росії: у Зеленського розкрили деталі

Обсяги поставок дизеля з Росії в Україну в серпні різко знизилися в два рази. Тепер частка російського дизеля на українському ринку складе близько 20 відсотків, а не 45, як було раніше.

Про це повідомив представник президента країни Володимира Зеленського в кабміні Андрій Герус в Facebook. Він зазначив, що зараз дефіциту дизеля в країні немає. Більш того, збільшилися поставки дизеля в Україну з Білорусі, країн Євросоюзу та з морських напрямів.

"Ніякого дефіциту немає, більше того, на цьому тижні ціни дизпалива знизилися ще на 20-80 копійок за літр. Це свідчить, що рішення було продумано, введено правильно, своєчасно і ефективно імплементовано", — підкреслив представник Зеленського.

Україна різко скоротила залежність від Росії pixabay.com

Також Греус додав, що 1 серпня в Україні набули чинності спеціальні мита на імпорт зрідженого газу і дизельного палива з Росії. Спочатку збір за дизпаливо буде стягуватися в розмірі 3,75 відсотка, а з 1 жовтня — 4 відсотки, на скраплений газ — 1,75 і 3 відсотки відповідно.

А 6 серпня Україна змогла забезпечити альтернативні поставки дизельного палива і замістила імпорт з РФ. Нафтотрейдери накопичили додаткові запаси російського палива на нафтобазах і збираються його реалізовувати. Йшлося про більш ніж 40 тисячах тонн. Додатково ростуть поставки з Литви і країн ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні запропонували альтернативу російському дизелю. Більш того, протягом 3-5 років вітчизняний ринок може повністю перейти на інші джерела поставок.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!