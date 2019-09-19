Україна проведе з РФ найважливіші переговори щодо газу: чого очікувати

Сьогодні, 19 вересня, в Брюсселі проходять найважливіші переговори щодо транзиту газу між Україною, ЄС і Росією.

Головує під час 3-го раунду переговорів віце-президент Єврокомісії з Енергетичного союзу Марош Шевчович. Про це повідомляють в Представництві ЄС в Україні на сторінці Facebook.

"Перед зустріччю Віцепрезидент Європейської Комісії з Енергетичного союзу Марош Шевчович проводить двосторонні переговори з делегацією України, яку очолює міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, і делегацією Росії, яку очолює міністр енергетики Олександр Новак", – йдеться в повідомленні.

Також на зустрічі присутні голови правлінь "Нафтогазу" Андрій Коболєв і "Газпрому" Олексій Міллер.

"Я переконаний, що прогрес направить чіткий позитивний сигнал ринку і споживачам напередодні зимового сезону", – сказав Шевчович.

Що обговорюватимуть на цих переговорах:

у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді;

належна тривалість майбутнього контракту;

необхідні обсяги із можливою варіативністю;

тарифи.

Сьогоднішня зустріч починається о 14:30. Після неї, о 17:00 Шевчович розповість про її результати журналістам.

Попередні політичні тристоронні переговори пройшли 17 липня 2018 року і 21 січня 2019 року.

Новина доповнюється ...

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!