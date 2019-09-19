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19 вересня • оновлено в 11:08
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/ Ринки та компанії

Україна проведе з РФ найважливіші переговори щодо газу: чого очікувати

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Сьогодні, 19 вересня, в Брюсселі проходять найважливіші переговори щодо транзиту газу між Україною, ЄС і Росією.

Головує під час 3-го раунду переговорів віце-президент Єврокомісії з Енергетичного союзу Марош Шевчович. Про це повідомляють в Представництві ЄС в Україні на сторінці Facebook.

"Перед зустріччю Віцепрезидент Європейської Комісії з Енергетичного союзу Марош Шевчович проводить двосторонні переговори з делегацією України, яку очолює міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, і делегацією Росії, яку очолює міністр енергетики Олександр Новак", – йдеться в повідомленні.

Також на зустрічі присутні голови правлінь "Нафтогазу" Андрій Коболєв і "Газпрому" Олексій Міллер.

"Я переконаний, що прогрес направить чіткий позитивний сигнал ринку і споживачам напередодні зимового сезону", – сказав Шевчович.

Що обговорюватимуть на цих переговорах:

  • у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді;

  • належна тривалість майбутнього контракту;

  • необхідні обсяги із можливою варіативністю;

  • тарифи.

Сьогоднішня зустріч починається о 14:30. Після неї, о 17:00 Шевчович розповість про її результати журналістам.

Попередні політичні тристоронні переговори пройшли 17 липня 2018 року і 21 січня 2019 року.

Україна проведе з РФ найважливіші переговори щодо газу: чого очікувати

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Тема
Поставки газу в Україну
Тег
транзит газу
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Вчера Болгария окончательно договорилась с Россией о строительстве "Балканского потока", как ответвления от "Турецкого потока". Нужно проложить всего пару сотен километров, болгары обещают успеть до 01.01.20. Эта ветка полностью обеспечит газом Болгарию, Сербию, Венгрию и Румынию. Не слышу воплей "весьмирснами!"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нахрена нужен партнёр, который подписывает контракт, а потом бежит с ним в суд и отсуживает миллиарды. И после истечения срока контракта Россия им тоже должна! Лoxлы повинны быть посланы найух!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Да ничего, либо отменяйте арбитраж и выплачиваете неустойку, либо будем выкупать мощности ГТС на европейских торгах.
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