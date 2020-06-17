Україна проведе саміт з ЄС: у Зеленського озвучили дату і теми переговорів

Україна готується до проведення чергового саміту з Європейським Союзом 1 жовтня.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Він наголосив, що саміт точно відбудеться: глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен раніше домовилася про це з українським лідером Володимиром Зеленським.

На саміті Україна очікує підписання угоди про спільний авіаційний простір.

"Усім було відомо про проблему між Великою Британією та Іспанією через статус аеропорту Гібралтар. Із виходом Великої Британії з ЄС ця проблема знівельована. Наразі тривають останні технічні переговори. Своє формулювання про статус аеропорту має надати Іспанія. І у нас є конкретна ціль, щоб під час саміту Україна-ЄС у жовтні цю угоду, нарешті, було укладено", – розповів Жовква.

Він додав, що за угодою про "промисловий безвіз" Україна виконала свої зобов'язання щодо ухвалення відповідного законодавства, і воно незабаром почне працювати.

"Безумовно, доступ української промислової продукції, надання відповідної сертифікації для неї дозволить нам виходити не тільки на ринки ЄС, а й на ринки інших країн", – зазначив він.

Ігор Жовква

Як писав OBOZREVATEL, на саміті Східного партнерства у форматі відеоконференції 18 червня Зеленський планує обговорити перспективи вступу України в ЄС.