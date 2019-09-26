Україна програла суперечку з Коломойським за великий актив: що вирішили

Господарський суд Києва відмовився повернути державі авіакомпанію "Дніпроавіа", яка належить мільярдерові Ігорю Коломойському.

Там не стали задовольняти позов Фонду держмайна України до ТОВ "Галтера" про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа", який було укладено ще 28 серпня 2009 року. Про це повідомляє "Фінбаланс".

Претензії ФДМ до "Галтера" (її пов'язують з групою "Приват") полягали в тому, що компанія нібито не виконала зобов'язання до 2 вересня 2014 року передати державі ЗПС аеропорту "Дніпропетровськ", радіомаякову систему і земельні ділянки, на яких вони розташовані. Також там вважали, що "Галтера" не виконала план з інвестицій в оновлення аеропорту (до 31 грудня 2014 року обіцяла вкласти 882,1 млн грн, а за фактом внесла лише 142,1 млн грн).

А ось в Господарському суді констатували, що лише через рік після запропонованого строку (у листопаді 2015 року) Кабмін визначив держорган, якому потрібно було передавати інфраструктуру аеропорту.

"При цьому з квітня 2014 (тобто від початку АТО) аеропорт використовували військові, через що не було можливості здійснювати реконструкцію об'єкта", – йдеться в матеріалі. Також суд критично оцінив аргумент ФДМ, що реконструкцію можна було провести до квітня 2014 року (у договорі про приватизацію "Дніпроавіа" дата її початку не була жорстко прописана).

"Невиконання пунктів договору про внесення інвестицій в повному обсязі сталося не через несумлінність відповідача, а з незалежних від нього причин, через проведення АТО на сході України з березня 2014 року, що унеможливило своєчасне завершення інвестиційної програми", – вирішив суд .

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