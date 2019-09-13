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13 вересня • оновлено в 10:22
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/ Ринки та компанії

Україна програла Росії важливий спір в СОТ: що вирішили

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Апеляційний орган Світової організації торгівлі став на сторону Росії в суперечці з Україною про антидемпінгові мита щодо російської аміачної селітри.

Про це йдеться в звіті на сайті СОТ, який опублікували в четвер, 12 вересня.

Головне:

  • Україна кілька разів піднімала мита на ввезення російських азотних добрив;

  • це пояснили нечесною конкуренцією з боку російських виробників – вони мають доступ до дешевого газу;

  • Росія оскаржила мита та СОТ стала на її бік;

  • якби Укроіна перемогла, це було б важливим прецедентом.

Йдеться про мита на ввезення в Україну російської сировини, які Україна ввела в 2008 році, а потім підняла в 2014 році.

У Міністерстві економіки України наполягали, що Росія створює для своїх підприємств штучні умови, які надають їм конкурентні переваги на ринках інших країн. "Це є елементом торговельної агресії проти України. Це особливо проявляється на українському ринку, який є традиційним і "близьким і зручним" для російських компаній", – заявляли в Мінекономіки.

У 2015 році Росія оскаржила збільшені мита в СОТ.

У квітні 2018 року антидемпінгові заходи переглянули знову і підняли мита на імпорт російської аміачної селітри з 29,25 до 42,96%.

Однак спір завершився не на користь України.

"Апеляційний орган рекомендує, щоб Орган з вирішення спорів (DSB) звернувся до України з проханням привести свої заходи, викладені в цьому Звіті і в Звіті групи експертів, підтверджені цим Звітом, у відповідність з Антидемпінговим угодою, у відповідність зі своїми зобов'язаннями за цією Угодою", – йдеться в рішенні СОТ.

Якби Україна виграла цю суперечку, то перемога стала б прецедентом і для міжнародної практики в антидемпінгових розслідувань по галузях, де значну частину собівартості товару складає газ.

Україна програла Росії важливий спір в СОТ: що вирішили

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Місце
Україна
Тег
Світова організація торгівлі (СОТ)
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
И теперь что? Очень актуальное решение принято в 2019 по ввозу в 2014. Теперь разрешат ввезти в 2014 без пошлин?
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Белый господин
Белый господин
Шеф, фсе пропало...
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70rus xxx
70rus xxx
Это уже не актуально.Интересно,сколько судов выиграла Украина у России?Премия Коболеву(и его мамки) не считается.
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