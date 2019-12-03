Головна Новини
3 грудня • оновлено в 20:40
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Україна продовжила транзит російської нафти на 10 років

21.3т
Читати матеріал російською

Українська компанія "Укртранснафта" продовжила на 10 років контракт із російською "Транснефтью" на транзит нафти.

Контракт діятиме з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Угоду уклали у вівторок, 3 грудня, повідомили у пресслужбі компанії на сторінці у Facebook. Там уточнили, що документ підписали відповідно до рішення акціонера АТ "Укртранснафта" – НАК "Нафтогаз України", яке було ухвалене 27 листопада 2019 року.

"Окрім пролонгації договору, додаткова угода між "Укртранснафтою" і "Транснефтью" актуалізує низку його положень із врахуванням поточного стану змін на ринку послуг із транспортування нафти у регіоні. При цьому базові принципи співпраці між "Укртранснафтою" та "Транснефтью" залишилися без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів", – зазначено у повідомленні.

Новини
У Гончарука влаштували безлад через звільнення Коболєва і Ко: що про це відомо

В українській компанії зазначили, що ця угода гарантує безпечну роботу нафтотранспортної системи України на тривалий час та забезпечує сировиною транзитні магістралі у напрямку Європи. Також це стабільне джерело доходів "Укртранснафти".

Домовилися про транзит нафти

Домовилися про транзит нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
нафта Укртранснафта НАК "Нафтогаз"
Поділитися у Facebook
31
Коментарі
93
75
Смішно
26
Цікаво
27
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
КАК? А ахххрессия? И иде она?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мелитопольский Теймураз
Мелитопольский Теймураз
И никто из комментаторов как то не обратил внимание что компания Транснефть не занимается продажей нефти, она оказывает логистические услуги по транспортировке. 10-ти летний контракт это морковка, трубу еще кто то должен заполнить нефтью:)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Мелитопольский Теймураз, там непонятно. Если просто логистика, то тогда Роснефть и другие Лукойлы договаривались бы с Транснефтью по территории России, а по территории Украины договаривались бы напрямую с владельцем украинской трубы. Зачем тут нужна Транснефть? Значит не так просто.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ткачук Олег
Ткачук Олег
Как же так ? Заниматься транзитом нефти страны-арессора!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги