Україна продовжила транзит російської нафти на 10 років

Українська компанія "Укртранснафта" продовжила на 10 років контракт із російською "Транснефтью" на транзит нафти.

Контракт діятиме з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Угоду уклали у вівторок, 3 грудня, повідомили у пресслужбі компанії на сторінці у Facebook. Там уточнили, що документ підписали відповідно до рішення акціонера АТ "Укртранснафта" – НАК "Нафтогаз України", яке було ухвалене 27 листопада 2019 року.

"Окрім пролонгації договору, додаткова угода між "Укртранснафтою" і "Транснефтью" актуалізує низку його положень із врахуванням поточного стану змін на ринку послуг із транспортування нафти у регіоні. При цьому базові принципи співпраці між "Укртранснафтою" та "Транснефтью" залишилися без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів", – зазначено у повідомленні.

В українській компанії зазначили, що ця угода гарантує безпечну роботу нафтотранспортної системи України на тривалий час та забезпечує сировиною транзитні магістралі у напрямку Європи. Також це стабільне джерело доходів "Укртранснафти".

Домовилися про транзит нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 квітня стало відомо, що білоруський концерн "Білнафтохім" тимчасово обмежив транзит нафти і нафтопродуктів із Росії в інші країни.

У "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. Вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals в десятки разів перевищив гранично припустимі значення.

23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що готовий допомогти Білорусі в разі її звернення щодо питання поставок нафти.

Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії.

Компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба".

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