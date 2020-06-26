Україна продала Росії 18 тонн масок у розпал пандемії, – Ар'єв

У січні-лютому 2020 року Україна продала за кордон 500 тонн медичних масок. Із них 18 тонн дісталися Росії за ціною $3300 за тонну – у 15 разів дешевше, ніж продавали в Китай.

Про це з посиланням на відповідь Державної митної служби повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв у Facebook.

"Уся суть Зе-влади в цьому листі. У січні-лютому цього року Україна продала за кордон понад 500 тонн медичних масок. Пам'ятаєте дефіцит на початку карантину? Отож. Україна продала Китаю 80 тонн масок у січні-лютому. А потім завозила китайські в Україну у березні! Ну й вишенька на торті: забезпечити масками Збройні сили України на початку карантину не змогли. Зате 18 тонн випустили на продаж у Росію. Агресору. Так, саме так виглядає бізнес на крові, а не ото все, що розповідало коломой-ТБ", – написав Ар'єв.

Він додав, що маски Китаю продавали по $45 тис. за тонну, Польщі по $18700, а Росії найдешевше – лише по $3300.

Продаж масок з України за кордон Facebook Володимира Ар'єва

Продаж масок з України за кордон Facebook Володимира Ар'єва

Продаж масок з України за кордон Facebook Володимира Ар'єва

Продаж масок з України за кордон Facebook Володимира Ар'єва

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уряд України продовжив заборону на вивезення за кордон товарів протиепідемічного призначення – до 1 липня 2020 року.