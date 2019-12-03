Доправляли "зелених чоловічків" до Криму: Україну викрили в несподіваних поступках компанії з РФ

Компанія "ТІС-Крим", що перевозила російських військових під час окупації Росією Криму, досі возить людей через Керченську протоку. Її так і не спіткали українські та міжнародні санкції.

Про це йдеться у розслідуванні "Настоящего времени" та антикорупційного проєкту "Муніципальний сканер". У публікації зазначено, що "ТІС-Крим" – одна з компаній російської бізнес-групи "АнРуссТранс". Бізнес-група належить колишньому заступнику міністра шляхів сполучення РФ Олександру Анненкову.

"ТІС-Крим" була заснована київською фірмою "Техінвестсервіс", але її у 2015 році Анненков викупив через ланцюжок офшорів.

"Жодна з компаній, які брали участь у перевезенні російської військової техніки до Криму, не потрапила під персональні санкції ні України, ні ЄС, ні США", – йдеться у публікації.

Автори зазначають, що Анненков і його дружина Лідія з 2018 року перебувають у санкційному списку РНБО. Будь-які їхні активи на території України підлягають блокуванню, обом заборонено в'їзд в країну і участь у приватизації та оренді держмайна. Однак активи київської компанії "Техінвестсервіс", яка на момент анексії контролювала "ТІС-Крим" та досі належить Анненкову, все ще не заблоковані в Україні.

"В РНБО і в уряді України питання НВ про "ТІС-Крим" і Техінвестсервіс" проігнорували. В СБУ сказали, що не можуть надати інформацію, оскільки вона засекречена", – йдеться у публікації.

У розслідуванні зазначено, що компанії групи Анненкова активні не тільки у Криму: вони займаються міжнародними і внутрішніми залізничними і морськими перевезеннями. "АнРуссТранс" володіє приватним флотом з шести поромів, шести буксирів і чотирьох великих суховантажів. Судна "АнРуссТранса" ходять у Болгарію (член ЄС), Туреччину, Казахстан, Азербайджан, Туркменістан, а також у Керченській протоці і Балтійському морі.

Також Анненкову належить "Севастопольський морський банк". Він незаконно працює на окупованому півострові і перебуває під санкціями США. Але там запевняють, що міжнародні штрафи на його роботі ніяк не відбилися.

Антиросійські санкції

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого стало відомо, що Кабмін запровадив санкції проти тих, хто руйнує об'єкти культурної спадщини в окупованому Криму, здійснює там теле- і радіомовлення, а також постачає матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії мають зберігатися до звільнення всіх окупованих територій, а також українських політв'язнів.

Начальник Генштабу і головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що питання нині окупованого Росією Криму ніколи не вважатиметься закритим, оскільки український півострів потрібен країні-агресору для того, щоб панувати вже і в Середземному морі.

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