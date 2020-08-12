Україна приватизує 190 підприємств: список сильно скоротили на прохання Уруського

Ярослав Маркін Ринки та компанії 16:04, 12.08.2020

Кабмін затвердив розпорядження про передачу Фонду державного майна майже 190 об’єктів державної власності для їхньої приватизації.

Рішенні було ухвалено на засіданні у середу, 12 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час засідання перелік, який спочатку включав 211 об'єтків, скоротили на прохання профільних міністрів. Так, віце-прем'єр з питань промислововї політики Олег Уруський попросив виключити такі підприємства:

  • "Завод порошкової металургії";

  • "Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу";

  • Донецький державний науково-дослідний і проектний інститут кольорових металів

  • "Екотрансенерго";

  • "Кривбаспроект";

  • "Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв";

  • "Харківське промислово - торгове підприємство";

  • "Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів";

  • "Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія";

  • "Укрпромзовнішекспертиза";

  • Львівське державне спеціальне конструкторське бюро "Топаз";

  • "НДЦ рідких мінеральних добрив";

  • Державне науково-технологічне виробниче підприємство "Верес";

  • "Розрахунково-кліринговий центр";

  • "Полупанівський кар'єр";

  • "Держінформаналітіка";

  • "Партнерський фонд";

  • "Промислово-металургійний консалтинг";

  • "Фінпро".

Також на прохання в.о. міністерки енергетики Ольги Буславець з переліку виключили "Львіввугілля", "Шахту "Надія", "Лисичанськвугілля" та "Укренергопраця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Фонд держмайна в межах приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень компанії "Смартленд", яка перемогла в аукціоні.

У червні стало відомо, що "Укрпошта" планує продати приміщення головного офісу у Києві на Хрещатику. Його оцінили у 1 млрд гривень. Про це сказав голова компанії Ігор Смілянський.

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко заявив, що продаж готелю "Дніпро" вважається найбільшим успіхом у новітній приватизаційній історії країни, однак приголомшливі кейси в роботі ФДМ трапляються щодня.

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Економіка Ринки та компанії

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