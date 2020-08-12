Україна приватизує 190 підприємств: список сильно скоротили на прохання Уруського
Кабмін затвердив розпорядження про передачу Фонду державного майна майже 190 об’єктів державної власності для їхньої приватизації.
Рішенні було ухвалено на засіданні у середу, 12 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Під час засідання перелік, який спочатку включав 211 об'єтків, скоротили на прохання профільних міністрів. Так, віце-прем'єр з питань промислововї політики Олег Уруський попросив виключити такі підприємства:
"Завод порошкової металургії";
"Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу";
Донецький державний науково-дослідний і проектний інститут кольорових металів
"Екотрансенерго";
"Кривбаспроект";
"Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв";
"Харківське промислово - торгове підприємство";
"Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів";
"Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія";
"Укрпромзовнішекспертиза";
Львівське державне спеціальне конструкторське бюро "Топаз";
"НДЦ рідких мінеральних добрив";
Державне науково-технологічне виробниче підприємство "Верес";
"Розрахунково-кліринговий центр";
"Полупанівський кар'єр";
"Держінформаналітіка";
"Партнерський фонд";
"Промислово-металургійний консалтинг";
"Фінпро".
Також на прохання в.о. міністерки енергетики Ольги Буславець з переліку виключили "Львіввугілля", "Шахту "Надія", "Лисичанськвугілля" та "Укренергопраця".
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Фонд держмайна в межах приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень компанії "Смартленд", яка перемогла в аукціоні.
У червні стало відомо, що "Укрпошта" планує продати приміщення головного офісу у Києві на Хрещатику. Його оцінили у 1 млрд гривень. Про це сказав голова компанії Ігор Смілянський.
Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко заявив, що продаж готелю "Дніпро" вважається найбільшим успіхом у новітній приватизаційній історії країни, однак приголомшливі кейси в роботі ФДМ трапляються щодня.