Україна приватизує 190 підприємств: список сильно скоротили на прохання Уруського

Кабмін затвердив розпорядження про передачу Фонду державного майна майже 190 об’єктів державної власності для їхньої приватизації.

Рішенні було ухвалено на засіданні у середу, 12 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час засідання перелік, який спочатку включав 211 об'єтків, скоротили на прохання профільних міністрів. Так, віце-прем'єр з питань промислововї політики Олег Уруський попросив виключити такі підприємства:

"Завод порошкової металургії";

"Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу";

Донецький державний науково-дослідний і проектний інститут кольорових металів

"Екотрансенерго";

"Кривбаспроект";

"Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв";

"Харківське промислово - торгове підприємство";

"Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів";

"Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія";

"Укрпромзовнішекспертиза";

Львівське державне спеціальне конструкторське бюро "Топаз";

"НДЦ рідких мінеральних добрив";

Державне науково-технологічне виробниче підприємство "Верес";

"Розрахунково-кліринговий центр";

"Полупанівський кар'єр";

"Держінформаналітіка";

"Партнерський фонд";

"Промислово-металургійний консалтинг";

"Фінпро".

Також на прохання в.о. міністерки енергетики Ольги Буславець з переліку виключили "Львіввугілля", "Шахту "Надія", "Лисичанськвугілля" та "Укренергопраця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Фонд держмайна в межах приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень компанії "Смартленд", яка перемогла в аукціоні.

У червні стало відомо, що "Укрпошта" планує продати приміщення головного офісу у Києві на Хрещатику. Його оцінили у 1 млрд гривень. Про це сказав голова компанії Ігор Смілянський.

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко заявив, що продаж готелю "Дніпро" вважається найбільшим успіхом у новітній приватизаційній історії країни, однак приголомшливі кейси в роботі ФДМ трапляються щодня.