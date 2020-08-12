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Україна приватизує 190 підприємств: список сильно скоротили на прохання Уруського

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
3,6 т.
Приватизація в Україні

На Кабміні затвердили перелік об'єктів для приватизації. Коллаж Обозревателя

Кабмін затвердив розпорядження про передачу Фонду державного майна майже 190 об’єктів державної власності для їхньої приватизації.

Рішенні було ухвалено на засіданні у середу, 12 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час засідання перелік, який спочатку включав 211 об'єтків, скоротили на прохання профільних міністрів. Так, віце-прем'єр з питань промислововї політики Олег Уруський попросив виключити такі підприємства:

  • "Завод порошкової металургії";

  • "Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу";

  • Донецький державний науково-дослідний і проектний інститут кольорових металів

  • "Екотрансенерго";

  • "Кривбаспроект";

  • "Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв";

  • "Харківське промислово - торгове підприємство";

  • "Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів";

  • "Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія";

  • "Укрпромзовнішекспертиза";

  • Львівське державне спеціальне конструкторське бюро "Топаз";

  • "НДЦ рідких мінеральних добрив";

  • Державне науково-технологічне виробниче підприємство "Верес";

  • "Розрахунково-кліринговий центр";

  • "Полупанівський кар'єр";

  • "Держінформаналітіка";

  • "Партнерський фонд";

  • "Промислово-металургійний консалтинг";

  • "Фінпро".

Також на прохання в.о. міністерки енергетики Ольги Буславець з переліку виключили "Львіввугілля", "Шахту "Надія", "Лисичанськвугілля" та "Укренергопраця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Фонд держмайна в межах приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень компанії "Смартленд", яка перемогла в аукціоні.

У червні стало відомо, що "Укрпошта" планує продати приміщення головного офісу у Києві на Хрещатику. Його оцінили у 1 млрд гривень. Про це сказав голова компанії Ігор Смілянський.

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко заявив, що продаж готелю "Дніпро" вважається найбільшим успіхом у новітній приватизаційній історії країни, однак приголомшливі кейси в роботі ФДМ трапляються щодня.

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