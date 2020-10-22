Україна повинна перейти до мультимодальних перевезень, якщо не хоче втрачати мільярди євро щорічно, – нардеп

Україна має перейти до мультимодальних перевезень, щоб не втратити статус країни-транзитера та мільярди євро щорічно.

Про це написав народний депутат України Олександр Скічко в колонці для "Інтерфакс-Україна". Нардеп нагадав, що згідно з Угодою про асоціацію з ЄС Україна взяла на себе низку зобов’язань щодо гармонізації вітчизняного законодавства з законодавством ЄС в сфері транспорту та переходу до мультимодальних перевезень. Проте досі на законодавчому рівні це не вирішено.

"Що таке "мультимодальні перевезення" та чому вони настільки важливі для України? Відповідно до Директиви 92/106/ЄEC від 7 грудня 1992 року про встановлення спільних правил для окремих видів комбінованих перевезень вантажів між державами-членами, положення якої мають бути впроваджені до 2022 року, мультимодальне перевезення – це перевезення вантажів двома або більше видами транспорту на підставі одного договору мультимодального перевезення, а не багатьох, як в Україні відбувається зараз", – пояснив Скічко.

За його словами, якщо Україна не запровадить мультимодальні перевезення, для чого потрібно ухвалити відповідний закон, це може призвести до зменшення обсягів транзитних перевезень нашою країною.

"Якщо ми випадаємо з дотримання принципів даної політики, то наслідком цього може стати стрімке зменшення обсягів транзитних перевезень Україною, бо нам, скоріш за все, після 2022 року просто скоротять обсяги виданих дозволів на роботу в ЄС українських транспортних компаній. Останні три роки це і так поступово відбувається", – пояснив Скічко.

Окрім того, він зазначив, що Угодою про асоціацію передбачено масштабну інтеграцію України у внутрішній ринок ЄС на основі законодавчого зближення у чотирьох секторах послуг – це фінансові послуги, телекомунікаційні послуги, поштові та кур’єрські послуги, послуги з міжнародних морських перевезень. Без гармонізації законодавства, наша країна не отримає доступу до цього ринку.

"Якщо цього не зробити, то можливості роботи вітчизняних транспортних операторів на ринку ЄС будуть суттєво звужені, а українська економіка буде втрачати мільярди євро щорічно", – наголосив Скічко.