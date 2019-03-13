Україна посіла друге місце у Європі за покладами газу: карта

Україна посіла друге місце у Європі за кількістю власних покладів газу.

Як повідомляє сайт "Ціна держави", за останніми оцінками BP Statistical Review of World Energy, Україна має 1,1 трлн кубометрів запасів газу.

При цьому іще нещодавно НАК "Нафтогаз" і Міненерго давали статистику на рівні 0,6 трлн кубометрів. Зазначається, що показники змінилися через удосконалення методики оцінки запасів.

"Це мало чи багато? Якщо порівнювати з країнами, які володіють найбільшими покладами газу у світі — Іраном, Туркменістаном чи Катаром, — це мало. Однак серед країн Європи ми посідаємо друге місце — більше газу лише у Норвегії", — повідомляється на сайті.

Як зазначено, за оцінками "Нафтогазу" чи Міненерго, запасів в Україні менше — 0,6 трлн кубометрів. Приблизно таку саму цифру наводили у BP Statistical Review of World Energy ще у 1997 році — 0,7 трлн кубометрів.

"Різниця у цифрах пояснюється різними методиками оцінки. Однак річ не тільки в цьому. Обсяги розвідувального буріння ростуть і методологія оцінки запасів родовищ вдосконалюється. Тому переоцінка запасів газу — постійний процес для всіх країн. У 1997 році вважали, що у США є 4.5 трлн кубометрів, — тепер 8,7 трлн. Запаси Ірану тоді оцінювали на рівні 22,7 трлн, тепер — 33,2 трлн", — наголошується у матеріалі.

Ґрунтуючись на цих даних, можна зробити висновок, що Європа залежить від зовнішніх постачальників газу. І потреби цього ринку потенційно може покривати будь-яка країна, що має достатньо покладів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні Україна виставила на аукціон перші права на видобуток газу і нафти на українських родовищах. Блогер Кирило Сазонов заявив, що після їхньої успішної реалізації Україна може за кілька років перетворитися з імпортера блакитного палива на його експортера.

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