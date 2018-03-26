Україна почала переговори з новим європейським лоукостером

Міжнародний аеропорт "Чернівці" веде переговори про можливість виконання рейсів з румунською бюджетною авіакомпанією Blue Air.

Крім того, аеропорт продовжує вести переговори про подальшу співпрацю з українською авіакомпанією Yanair, передає ЦТС.

У 2017 році аеропорт "Чернівці" обслужив 48,2 тис. пасажирів. Це в 3,8 рази більше, ніж в 2013 році, коли підприємство досягло історичного максимуму за пасажиропотоком за роки незалежності України.

Найбільша кількість пасажирів у 2017 році скористалося внутрішніми рейсами - 40,2 тис. Пасажиропотік на міжнародних напрямках склав 7,9 тис. пасажирів.

Blue Air базується в Бухаресті (Румунія) і здійснює рейси головним чином з Міжнародного аеропорту імені Ауреліо Влайку. Blue Air літає з 2004 року, у флоті компанії є 28 бортів Boeing 737.

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня керівництво аеропортів "Бориспіль" і "Львів" підписало договори про початок польотів з ірландської авіакомпанією Ryanair. Виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі заявив, що перший рейс буде здійснений 15 жовтня.