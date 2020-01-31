Заміна російському: Україна почала отримувати скраплений газ із Польщі

Україна вже почала отримувати скраплений природний газ (СПГ), який купує на польському терміналі в місті Свіноуйсьце.

Про це повідомив директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Facebook в п'ятницю, 31 січня. Він опублікував інфографіку, на якій зображено статистику постачань СПГ із Катару, США й Норвегії в Польщу.

Постачання газу BiznesAlert.pl

"Статистика постачань LNG на термінал в Польщу. Частина цього газу вже в Україні", – написав Макогон.

Постачання газу до України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна домовилася про постачання американського природного газу через Польщу. Угоду про це група "Енергетичні ресурси України" підписала з польською нафтогазовою компанією PGNiG.

Україна через Польщу купуватиме американський скраплений газ. Політичне рішення вже ухвалено, а в найближчим часом почнеться постачання.

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