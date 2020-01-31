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31 січня • оновлено в 13:36
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Заміна російському: Україна почала отримувати скраплений газ із Польщі

1.9т
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Україна вже почала отримувати скраплений природний газ (СПГ), який купує на польському терміналі в місті Свіноуйсьце.

Про це повідомив директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Facebook в п'ятницю, 31 січня. Він опублікував інфографіку, на якій зображено статистику постачань СПГ із Катару, США й Норвегії в Польщу.

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Постачання газу

Постачання газу

BiznesAlert.pl

"Статистика постачань LNG на термінал в Польщу. Частина цього газу вже в Україні", – написав Макогон.

Постачання газу до України

Постачання газу до України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна домовилася про постачання американського природного газу через Польщу. Угоду про це група "Енергетичні ресурси України" підписала з польською нафтогазовою компанією PGNiG.

Україна через Польщу купуватиме американський скраплений газ. Політичне рішення вже ухвалено, а в найближчим часом почнеться постачання.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Cергій Макогон
Місце
Польща
Тег
газ
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Ш. Олег
Ш. Олег
Америка - это скучно. Рекомендую обратить внимание на Юпитер: там этого газа - мама дорогая! Пускай умельцы с житомирского бронетанкового завода хутэнько збудують соразмерный космичный човен (а лучше два), и станете себе возить потихоньку топливо в неограниченных количествах, на радость пенсионерам и на зависть москалям. Особо хочу отметить, что газ будет для граждан совершенно дармовым, оплачивать придётся лишь транспортные расходы. :)
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Название польского города нравится. Аккурат для xoxлов терминал там.
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Южный Гарик
Южный Гарик
И на карте надо указать не путь из США, а путь американского танкера с Ямала, ибо там он заправляетсЯ газом и везет его, якобы американский, в Польшу)))
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Южный Гарик, может ты его направил?))
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