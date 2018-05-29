Україна підпише "ядерний контракт" з Росією

Найближчим часом Росія і Україна підпишуть контракт на 2018 рік щодо постачання уранової сировини з України в Росію. Фізична поставка уранової сировини очікується в III-IV кварталах 2018 року.

Про це заявив генеральний директор російського АТ "Міжнародний центр зі збагачення урану" (МЦЗУ) Гліб Єфремов, повідомляє "Сегодня".

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Україна збагачує свій урановий концентрат на потужностях МЦЗУ, учасником якого є. Щорічно країна в рамках проекту поставляє близько 80 тонн уранового концентрату. Збагачений уран використовується для виготовлення тепловиділяючих збірок (твелів) і поставок ядерного палива в країни-акціонери.

"Зараз буде контракт на 2018 рік. Його підписання і виконання станеться найближчим часом. Ми включили обсяг, який передбачений для поставки в Україну в поточну виробничу програму. Зараз ми чекаємо від України його підписання, з нашого боку підписаний контракт на поточний рік вже направлений українській стороні", - заявив Єфремов.

За його словами, Україна дотримується графіку платежів, "робота йде в штатному режимі, графіки платежів України за паливо відповідають запланованим контрактних зобов'язань". Однак це на 20,6% менше, ніж за той же період в 2017 році.

Як відомо, оператором чотирьох діючих АЕС України є держпідприємство НАЕК "Енергоатом", яке набуває ядерне паливо по операціях з компаніями ТВЕЛ (РФ) і Westinghouse Electric Sweden (США). Частка закупівель Україною ядерного палива в січні-березні-2018 року біля ТВЕЛ в грошовому еквіваленті склала 70,5%, у шведській "дочки" Westinghouse - 29,5%. Westinghouse поставляє паливо українських АЕС з 2005 року, коли перші шість збірок були завантажені в третій енергоблок Южно-Української АЕС.

Нагадуємо, що МЦЗУ належить Україні, Вірменії, Казахстану і Росії.

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