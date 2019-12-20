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21 грудня • оновлено в 00:08
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Україна підписала важливий газовий договір з Угорщиною: що відомо

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Угорський оператор FGSZ ltd і ТОВ "Оператор ГТС України" домовилися про умови співпраці в точках з'єднання Берегово та Берегдароц, що повністю відповідають правилам транскордонного співробітництва та законодавству ЄС.

Як повідомила пресслужба ОГТС, міжоператорська угода щодо точок з’єднання між Угорщиною та Україною набере чинності з першого газового дня 1 січня 2020 року.

"Раніше, у 2015 році, угорський оператор FGSZ та попередній оператор ГТС України (АТ "Укртрансгаз") підписали угоду на основі мережевого кодексу ЄС. Наразі українська та угорська сторони домовились плавно продовжувати співпрацю для забезпечення безперебійної передачі газу між країнами після 1 січня 2020 року.

Важливо зауважити, що з 1 січня 2020 року в точці з’єднання Берегове також застосовуватимуться стандартні правила ведення бізнесу, які до цього були заблоковані для інших користувачів мережі довгостроковим контрактом із Газпромом", – ідеться в повідомленні.

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Новий оператор ГТС уже має угоди про взаємодію із Польщею, Румунією та Угорщиною. Переговори про подібні контракти зі Словаччиною та Молдовою наразі ведуться у щоденному режимі, і, як очікується, будуть підписані найближчим часом.

Україна підписала важливий газовий договір з Угорщиною: що відомо

tsoua.com

Ілюстрація

Ілюстрація

Хвиля

Як писав OBOZREVATEL, Україна напередодні домовилася з РФ про транзит газу. Очікується, що контракт буде підписаний на 5 років, його можуть укласти вже до Нового року.

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Теми
Поставки газу в Україну ринок газу
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Суть нового договора если раньше газ шел только через Украину в Венгрию то теперь он может поступать и из Венгрии (турецкий поток).
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